〈中部〉古文物堆6年 牛罵頭園區淪考古垃圾場
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市近年來進行多項考古挖掘，但出土文物幾乎只進行搶救挖掘，後續文物清理、分析及研究幾乎付之闕如。市議員楊典忠說，牛罵頭遺址園區廣場堆置大批考古文物，六年來沒有說明介紹，民眾譏諷是考古垃圾場，市府應儘速進行整理研究。
僅搶救堆置 連說明介紹都沒有
楊典忠表示，目前台中市搶救出土的文物，僅安和遺址與惠來遺址出土委託進行文物清理計畫，其他列冊與疑似遺址如南勢坑、鹿寮、頭家厝、聚興、清水中社、軍功、西大墩窯等，出土文物都放在牛罵頭遺址園區與光復新村典藏庫房。
台中市惠來遺址保護協會理事陳家彥說，市府文資考古只有搶救、沒有研究，長年下來考古文物一箱箱堆疊。市府應依法進行調查研究，編列長程遺址文物調查研究計畫，進行文物分析與研究，成立城市博物館籌備處，為後續研究報告與文物典藏作好規劃。
楊典忠說，六年來，牛罵頭園區陸續堆置來自南勢坑遺址、惠來遺址、安和遺址、頭家厝遺址的界牆類與聚興遺址的駁坎，市府應進行整理與研究；而考古文物堆置園區廣場，文物庫房也堆疊一箱箱出土文物，民眾譏諷考古文物是廢棄物，園區更像是考古垃圾場。
文化局：暫放戶外風乾 非隨意放
文化局說，台中市尚未有大型的專業典藏、展示及研究空間，列冊或疑似遺址所挖取的文物暫放戶外，因須風乾並非隨意放置。另部分陶瓦碎片、石具等暫存科博館、中研院，牛罵頭園區部分房舍也作為專業典藏空間，存放中社等出土人骨，並有常設文物陳列館，未來將持續改善典藏空間。
已逐年編經費進行整理、復原
文化局強調，市府已逐年編經費委託專業單位進行遺址出土物整理、復原，包括牛罵頭遺址出土文物整飭、安和遺址出土文物整理計畫等，並籌設興建遺址博物館與台中城市博物館，進行相關出土文物整理、研究典藏與展示。
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標題：〈中部〉古文物堆6年 牛罵頭園區淪考古垃圾場
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