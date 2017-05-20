〈南部〉《南門護理之家火警》距醫學中心百公里 恆春盼交通、醫療升級
2017-05-20
〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕恆春鎮南門護理之家火警釀成重大死傷，屏東縣長潘孟安與立委莊瑞雄同聲呼籲中央重視恆春醫療資源不足的問題，其實，在大火事件之前，恆春半島居民正進行「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」及「建議國防部設立國軍恆春總醫院」連署案，並疾呼快速道路延伸，希望政府能正視偏鄉醫療及交通問題。
目前「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案已突破八千人附議，等待內政部正式回應，另居民黃景瑋發起的「建議國防部設立國軍恆春總醫院」，訴求國軍恆春總醫院讓國防醫學院的學生及護士體會演訓生活，讓演訓意外的國軍弟兄在第一時間獲得緊急醫療救護，可提升當地的醫療品質並兼顧人員訓練。
恆春鎮長盧玉棟指出，這次大火看到救護車遠從五十公里外枋寮、春日支援，傷勢嚴重者恐怕等不到救援，希望政府能將快速道路延伸。
屏東縣衛生局長薛瑞元指出，縣府向衛福部提出的計畫，包括提升恆春半島處理大量傷患的緊急醫療能力，除醫師外，最需要加強的是護理人員的人力與能力，在後送治療部分，半島距高雄醫學中心有百餘公里遠，將建請中央派醫護直升機駐點恆春地區。
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