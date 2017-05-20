〈台北都會〉《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租

2017-05-20

跳舞撒粉 傳摔傷意外

〔記者蔡亞樺／台北報導〕滑石粉作用在於鞋子與地板間減少摩擦力，怕地板太澀，在跳舞時撒上滑石粉，卻傳出摔傷意外，北市多處行政區區民活動中心最近下令禁用，其中南港區民活動中心更直接貼出公告，嚴格制止類似行為。北市民政局、區公所皆表示，若發現此行為將予以規勸，若勸導未改，將不再租借場地。

台灣運動競技舞蹈協會副理事長王學富說，國標舞不用滑石粉，而是使用止滑粉，增加阻力，讓選手跳舞更具穩定度，恰恰、拉丁舞等快速度舞蹈，偶爾會用到滑石粉，但這種粉末太滑，易滑倒摔傷，已經鮮少使用，建議若要撒粉，撒在舞池四周或場地周圍，使用完畢一定要清理。

南港區公所管轄成德區民活動中心等九座活動中心，最近出現社區承租場地開設韻律、瑜伽舞蹈教學班，上課時為讓學員跳舞更順暢，在地板撒白色滑石粉，卻清理不完善，地面殘留粉末，有民眾到活動中心踩到，腳一滑摔得跌坐地上，疼痛不已。

成德活動中心明顯之處貼有「禁用滑石粉，已經有人受傷」多張公告。南港區公所承辦官員坦言確有此事，社區開辦不同類型課程，包括有氧舞蹈、瑜伽課，缺乏場地，大多會租用活動中心，租期一次就租六個月，也因此有些課程撒了粉末，忘記清理乾淨。

承辦員說，尚未聽說有人嚴重受傷，但滑石粉仍具有危險，因此貼公告警告這些班級學員與老師，勿再犯，若不改善將會禁止租借該場地。

北市內湖區公所也表示，轄管區民活動中心有類似情形，因此貼出公告，若社區班隊要使用滑石粉，務必清理乾淨。民政局則說，活動中心設置管理要點規範，不得侵犯他人行為，凡有安全顧慮的材料，都會加以勸導。