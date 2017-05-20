| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租

2017-05-20

跳舞撒粉 傳摔傷意外

〔記者蔡亞樺／台北報導〕滑石粉作用在於鞋子與地板間減少摩擦力，怕地板太澀，在跳舞時撒上滑石粉，卻傳出摔傷意外，北市多處行政區區民活動中心最近下令禁用，其中南港區民活動中心更直接貼出公告，嚴格制止類似行為。北市民政局、區公所皆表示，若發現此行為將予以規勸，若勸導未改，將不再租借場地。

台灣運動競技舞蹈協會副理事長王學富說，國標舞不用滑石粉，而是使用止滑粉，增加阻力，讓選手跳舞更具穩定度，恰恰、拉丁舞等快速度舞蹈，偶爾會用到滑石粉，但這種粉末太滑，易滑倒摔傷，已經鮮少使用，建議若要撒粉，撒在舞池四周或場地周圍，使用完畢一定要清理。

南港區公所管轄成德區民活動中心等九座活動中心，最近出現社區承租場地開設韻律、瑜伽舞蹈教學班，上課時為讓學員跳舞更順暢，在地板撒白色滑石粉，卻清理不完善，地面殘留粉末，有民眾到活動中心踩到，腳一滑摔得跌坐地上，疼痛不已。

成德活動中心明顯之處貼有「禁用滑石粉，已經有人受傷」多張公告。南港區公所承辦官員坦言確有此事，社區開辦不同類型課程，包括有氧舞蹈、瑜伽課，缺乏場地，大多會租用活動中心，租期一次就租六個月，也因此有些課程撒了粉末，忘記清理乾淨。

承辦員說，尚未聽說有人嚴重受傷，但滑石粉仍具有危險，因此貼公告警告這些班級學員與老師，勿再犯，若不改善將會禁止租借該場地。

北市內湖區公所也表示，轄管區民活動中心有類似情形，因此貼出公告，若社區班隊要使用滑石粉，務必清理乾淨。民政局則說，活動中心設置管理要點規範，不得侵犯他人行為，凡有安全顧慮的材料，都會加以勸導。

廣告
  • 南港區民活動中心使用滑石粉，卻傳出有人摔傷的意外，區公所下令禁用。（記者蔡亞樺攝）

    南港區民活動中心使用滑石粉，卻傳出有人摔傷的意外，區公所下令禁用。（記者蔡亞樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕

世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈台北都會〉《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.