〈台北都會〉《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租
跳舞撒粉 傳摔傷意外
〔記者蔡亞樺／台北報導〕滑石粉作用在於鞋子與地板間減少摩擦力，怕地板太澀，在跳舞時撒上滑石粉，卻傳出摔傷意外，北市多處行政區區民活動中心最近下令禁用，其中南港區民活動中心更直接貼出公告，嚴格制止類似行為。北市民政局、區公所皆表示，若發現此行為將予以規勸，若勸導未改，將不再租借場地。
台灣運動競技舞蹈協會副理事長王學富說，國標舞不用滑石粉，而是使用止滑粉，增加阻力，讓選手跳舞更具穩定度，恰恰、拉丁舞等快速度舞蹈，偶爾會用到滑石粉，但這種粉末太滑，易滑倒摔傷，已經鮮少使用，建議若要撒粉，撒在舞池四周或場地周圍，使用完畢一定要清理。
南港區公所管轄成德區民活動中心等九座活動中心，最近出現社區承租場地開設韻律、瑜伽舞蹈教學班，上課時為讓學員跳舞更順暢，在地板撒白色滑石粉，卻清理不完善，地面殘留粉末，有民眾到活動中心踩到，腳一滑摔得跌坐地上，疼痛不已。
成德活動中心明顯之處貼有「禁用滑石粉，已經有人受傷」多張公告。南港區公所承辦官員坦言確有此事，社區開辦不同類型課程，包括有氧舞蹈、瑜伽課，缺乏場地，大多會租用活動中心，租期一次就租六個月，也因此有些課程撒了粉末，忘記清理乾淨。
承辦員說，尚未聽說有人嚴重受傷，但滑石粉仍具有危險，因此貼公告警告這些班級學員與老師，勿再犯，若不改善將會禁止租借該場地。
北市內湖區公所也表示，轄管區民活動中心有類似情形，因此貼出公告，若社區班隊要使用滑石粉，務必清理乾淨。民政局則說，活動中心設置管理要點規範，不得侵犯他人行為，凡有安全顧慮的材料，都會加以勸導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式…
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間
- 【微小說】琴哭了
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 飯局妹作證 土豪哥炫耀︰「軟糖只有我拿得到」
- 國民黨主席今改選 吳洪郝激戰
- 【小小說】獵人安格斯
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- 載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 射箭世界盃上海站》個人賽全趴 我女團今拚銅
- 南門護理之家小檔案
- 陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- 「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 醜聞紛擾下 川普首度出訪
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 20勝 20救援 史博威、陳禹勳拚史上第3次
- 自由談》小英的功過
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因
- 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 安養院夜半起火 4死
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 拿林奕含手抄情書當證物 他爆陳星訴訟策略是...
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
標題：〈台北都會〉《北市》活動中心禁滑石粉 否則拒租
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email