〈台北都會〉「飛閱新北」 蔡建民空拍286校
2017-05-20
公立國中小完全記錄
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市空拍機業餘玩家蔡建民，以三年時間拍攝全市兩百八十六所公立國中小校園鳥瞰影像，剪輯成紀錄影片《飛閱新北》（https://youtu.be/b6mDDjCm_fc），呈現新北市學校遍及都會、山區和海濱的多元環境地形與壯觀景象，留下另類的校園紀錄。
曾任龍埔國小家長會副會長的蔡建民說，新北市幅員遼闊，各地環境景致不同，最美校園景色都在依山傍海地區，他接下來想要完成宜蘭縣學校的空拍影像全紀錄。
鳥瞰國光國小像鯉魚
蔡建民的拍攝過程是一趟感動與挑戰的旅程。緊鄰海濱的鼻頭國小風勢太強，拍了三次才成功；拍攝平溪十分國小時，正值師生施放校慶巨型天燈，天燈和空拍機一起冉冉升空，場景令他感動；瑞芳區猴硐國小學童興奮地頻頻朝著空拍機揮手，純真燦爛的笑容比風景還搶眼；而國光國小的校舍排列造型，從空中看，就像準備躍入大漢溪的鯉魚！
鼓舞龜山國小抗災損
新店區龜山國小校長林錫恩說，蔡建民為龜山國小空拍時，正值學校蘇迪勒颱風災後復建告一段落，空拍美景帶給師生重新開始的勇氣。學童李宜珈說，「沒想到學校從空中鳥瞰這麼美！」學童廖崑嵩則說，從天空中看到學校彩繪的教室和圍牆，感覺就像座彩虹學校，加上周圍的草坪和山林，色彩繽紛。
教育局長林奕華表示，新北市幅員廣闊，各校發展不同特色，感謝蔡建民願意花三年時間，實地走訪二八六所中小學，從空中鳥瞰新北校園，讓各界知道，原來我們的學校如此美麗！
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