〈南部〉台17線東移 爭取納前瞻計畫
2017-05-19
黃金海岸可增加卅七公頃腹地
〔記者蔡文居／台南報導〕如何拯救黃金海岸一直是各方關心焦點，市議員呂維胤昨質詢建言，為解決黃金海岸缺乏腹地，台十七線應東移、截彎取直，使黃金海岸能增加腹地、建設景觀造景與綠美化，打造出完整的親水遊憩空間，吸引觀光、人潮重返。
市長賴清德說，市府將爭取列入前瞻計畫，台十七線東移後可以增加卅幾公頃土地，做為公園，讓南區的黃金海岸更優質化。
規劃完整親水綠地及遊憩空間
呂維胤表示，黃金海岸現有腹地太小，周遭公園用地多達卅七公頃，若全部回歸做公園使用，串連自行車步道與海岸線的遊憩景點，可讓黃金海岸擁有完整的親水公園綠地及遊憩空間。
呂維胤說，台十七線公路截彎取直後，原有道路範圍改為增闢公園綠地做使用。如此，不僅能增加黃金海岸腹地使用範圍，也能解決台十七線二仁溪北側因彎曲幅度過大衍生的行車安全問題。
賴清德表示，目前市府做法是先進行黃金海岸養灘，目前也養灘成功，第二，合法取得船屋的使用執照，很多人可能不知黃金海岸船屋蓋了二、三十年竟沒有使照；第三讓海濱公園化。他接受呂議員的建議，向中央爭取列入前瞻計畫。
呂維胤也建議，市府與港務局合作，發展鯤鯓—安平的藍色公路，不僅能發展鯤鯓觀光、讓鯤鯓紅樹林觀光管筏更加發揚，也能藉由海上公路，讓人潮、車潮由鯤鯓帶往安平，解決目前安平交通阻塞狀況；而灣裡人工濕地則朝生態景觀公園發展，打造小型兒童遊樂區、濕地教學及搭配戶外劇場，獲得賴清德認同，指市府會朝這方向來規劃。
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