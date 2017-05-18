〈南部〉解決大林蒲空污 環局7月進駐工業區

2017-05-18

去年迄今告發45件

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大林蒲地區以鋼鐵業最多，市府環保局裝設自動監測系統高居全市第一，加強稽查空氣污染，去年迄今告發四十五件，開罰五百一十九萬元，將派員進駐林園、臨海工業區巡守稽查，最快今年七月上路，可望有效嚇阻並解決空污。

小港區大林蒲周邊工廠環伺，煙囪高達八百八十根，領有操作許可證有一百一十五家工廠，高市總量管制有四百多家工廠，其中大林蒲占了七十四家工廠，大多是鋼鐵、金屬製造、加工業，污染源以粒狀污染物為主。

全市監測系統數量最多地區

環保局於全市工廠煙囪裝設一百一十九根連續自動監測系統，其中大林蒲工廠煙囪、廢氣燃燒塔包辦七十二根，占了該區八成氮氧化物等排放量，是全市監測系統數量最多地區，由市府二十四小時監控，防止工廠藉口製程狀況導致不當排放。

環保局加強稽查空氣污染，發現業者沒有許可或操作不當，去年告發三十一件、開罰三百二十九萬元，今年一至四月已告發十四件、開罰一百九十萬元，其中一家爐石工廠連續二年發生粒狀污染物逸散，市府依空污法告發三次，累計開罰六十萬元。

環保局有心解決空污，又兼顧地方民意，將派員駐守林園、臨海工業區，掌握第一時間加強稽查，昨已上網公告招標，最快於七月上路，並爭取行政院空氣品質感測物聯網，今年於大林蒲二十二處重要道路佈建，即時掌握地方居民的空氣品質。