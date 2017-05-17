〈南部〉救護車3天3事故 民眾應多禮讓

2017-05-17

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕真的是接二連三！

南市消防局第五大隊仁德分隊救護車，昨出勤時，在十字路口與機車發生擦撞，這是繼關廟、保西之後，連日來第三起救護車事故，雖然都無大礙，也未嚴重影響原傷者就醫，仍籲請民眾在路上遇到救護車能多禮讓。

仁德救護車 與機車擦撞

仁德消防分隊救護車，昨上午搭載兩名車禍擦傷的民眾前往就醫，行經台三十九線高鐵橋下道路、和順路口時，與一部機車發生事故，消防隊員沒有受傷，但騎士因臉、胸受傷，送成大醫院治療，而原救護車上傷者，消防局則緊急調派救護車協助送醫。

這起車禍，也讓第五大隊在南關線連續三天來都發生救護車事故，十四日關廟分隊救護車出勤時，在台十九甲線上因車流擁擠，為了閃避來車而擦撞違停小貨車，沒有人員受傷，車體前方稍有毀損，虛驚一場。

保西救護車 遭BMW側撞

十五日上午，保西分隊救護車搭載車禍受傷的老翁就醫時，行經仁德、歸仁交界處的台三十九線與一八二線路口，遭BMW側撞，還波及另一部轎車，四人受傷送醫，所幸都無大礙，但因撞擊力道大，救護車與BMW都嚴重毀損，怵目驚心。

三天來，三個分隊接連三起事故，讓民眾對於救護車的行駛安全，關心不已，尤其保西與仁德等分隊的車禍，雖然對方是綠燈，但救護車有優先路權，引發議論。

第五大隊長黃輝林表示，已請弟兄們出勤時，多注意道路狀況，自我保護做好，才能順利完成救援任務，也希望民眾在路口時，多體諒、禮讓，畢竟挽救人命，都是與死神拔河，必須搶時效。

第五大隊歸仁中隊長呂學治也呼籲民眾，行駛道路上，要注意有無警消勤務車輛執勤中的警報聲響、閃光標示，必要時應禮讓。