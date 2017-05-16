〈南部〉議員憂單軌影響舊城區景觀 交局：路線可微調

2017-05-16

經多處古蹟、部分路面窄小

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市先進運輸系統綠線（府城橫貫線）和藍線一期（中華環線）將採高架單軌模式建置，其中，綠線從平實營區到永華市政中心，行經舊城區。市議員邱莉莉昨天質詢表示，綠線行經湯德章公園、測候所等古蹟，且部分路面窄小，對舊城區的景觀恐造成影響。

邱莉莉表示，台南這兩條路線被納入前瞻基礎建設計畫，讓可行性大增，未來只許成功不許失敗，高架單軌系統每公里造價相對較便宜，對汽機車路面使用的衝擊較緩和，如成功興建將是國內第一起高架單軌式的軌道建設，但正因無例可參，執行規劃應更謹慎留意。

交通局長林炎成表示，路面窄小的問題，可以透過工程設計改善，先前也都經過評估，至於經過古蹟區的部分，路線可以再進行微調，但不會大改。

邱莉莉表示，先進運輸系統預計一○八年核定、一一四年通車試營運，引起眾多市民關切，尤其行經市區中心的綠線，可檢討處不少，像路線經湯德章公園，車站就設在百年古蹟測候所及太平境教會旁，這對古蹟及舊城區的景觀將造成影響，屆時舊城區的天際線恐怕消失不見。

設捷運工程處 市府研議

另外，綠線全長十一．九公里，共設計十七個車站，從平實營區至永華市政中心行車時間可能超過一小時，屆時「南捷恐怕會變慢鐵」。市府應再思考調整改善之道，同時在進入實質的期程，南市捷運工程處應趕快設立。

交通局長林炎成說，車程不至於要花一個小時，視車廂數而定，約三、四十分鐘。市長賴清德說，包括路線等相關問題，未來還有時間規劃，台南難得有此重大建設，應謹慎規劃妥善處理。至於成立捷運工程處一案，會來研議。