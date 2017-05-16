〈北部〉梅鶴路「嘜好」 住戶民調改頭寮一路
〔記者李容萍／大溪報導〕位於大溪頭寮的林宅古厝「梅鶴山莊」，是桃園升格以前、大溪鎮前鎮長林熺達的祖居，也是新北市長朱立倫小時候成長的地方，民國九十三年登錄為歷史建築，由於過去僅有鄰別及地名、沒有路名，外地遊客找尋不易，大溪區公所去年底提報道路命名、戶政事務所今年初整編為「梅鶴路」，但因台語發音類似「嘜好路」（不會好之意），經住戶陳情後，最快明年更名為頭寮一路。
這條新命名的道路長約二公里，位於大溪頭寮陵寢、慈湖陵寢中間，也是往皇帽山、富田花園農場的道路，由於梅鶴山莊是觀光景點，遊客找尋不易，梅鶴山莊的林家原本提議命名為「梅鶴山莊路」，但相關單位考量路名太長而作罷，後來拿掉山莊二字，擬命名為梅鶴路。
福安里里長許漢宗表示，戶政單位今年初進行道路整編時，住戶認為「梅鶴路」怪怪的，台語發音竟變成「嘜好路」，就是不會好的意思，四處陳情後，里辦公處三月底以問卷調查徵詢住戶意見。
少數服從多數 最快明年更名
從復興路一段進入梅鶴山莊一直到路底，銜接竹篙厝、水中土地公的道路已更名為頭寮路，問卷調查中以頭寮一路、梅鶴路供六十戶住戶勾選，結果贊成頭寮一路有卅七戶，十九戶希望維持梅鶴路，另四戶不表意見，最後少數服從多數。
市府民政局表示，依現行規定，民眾如果認為路名有更改必要，例如名稱不雅、與其他路名容易產生混淆，或寬度已達街路的巷弄欲更名為街路等，可先向轄區里長、區公所或戶政事務所反映，如經區公所及戶政事務所審查認為更名有理由，會以問卷調查方式向更名範圍內住戶徵詢意見，經多數同意，將再召開正式的道路更名會議，並將結果報請市府核定即可。
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