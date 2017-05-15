| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃

2017-05-15

身陷6米長蜈蚣網慘死

〔記者蔡文居／台南報導〕曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，但公園內的景觀生態池竟遭人設置蜈蚣網捕魚，結果沒抓到魚，卻有廿三隻烏龜落入陷阱，慘遭溺斃。

市府工務局公園科說明，前天接獲崇明里長李仁慈通報後，公園工作人員趕赴景觀池，拉出一具長達六公尺長的蜈蚣網，網子內共有廿三隻烏龜全數死亡，隨後將魚網及烏龜銷毀。

認養公園的里長李仁慈說，巴克禮公園第二期的新公園，設有一處滯洪功能的景觀生態池，池內吳郭魚等魚種多年未曾捕撈，每隻都長得十分肥美，引起不肖人士覬覦。

李仁慈說，蜈蚣網置放在生態池的景觀平台下方，深入水面，根本無從察覺，一直到烏龜中網無法到水面呼吸而死亡，龜體才頂著網子浮出水面。在景觀平台上賞景的民眾發現有烏龜浮在水面，卻動也不動，直覺有異趕緊通報。

上月也有親子抓螢火蟲

他說，巴克禮公園內有很多原生種烏龜，死亡的多數是生長多年的成龜，烏龜屬於兩棲類，無法浮出水面呼吸就會淹死。上個月，公園的螢火蟲復育區也被發現，有家長晚上帶小孩拿捕蝶網抓螢火蟲，這些脫序行為，都危害巴克禮公園的生態環境，民眾生態及守法的觀念仍有待加強，希望以後這種事不要再發生了。

市府：漁撈最高罰6000元

工務局說，放網捕魚已違反台南市公園管理自治條例禁止在公園漁撈的規定，可處一千二百元至六千元罰款，會加強宣導，也提醒民眾愛護生態，公園內更不可漁撈，以免挨罰。

廣告
  • 「巴克禮紀念公園」強調生態工法，榮獲曾全球卓越建設獎環境類首獎。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    「巴克禮紀念公園」強調生態工法，榮獲曾全球卓越建設獎環境類首獎。（資料照，記者洪瑞琴攝）

  • 巴克禮紀念公園工作人員在生態池景觀平台下，將蜈蚣網拉出水面。（記者蔡文居翻攝）

    巴克禮紀念公園工作人員在生態池景觀平台下，將蜈蚣網拉出水面。（記者蔡文居翻攝）

  • 23隻烏龜落入蜈蚣網陷阱，慘遭溺斃。（記者蔡文居翻攝）

    23隻烏龜落入蜈蚣網陷阱，慘遭溺斃。（記者蔡文居翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃

身陷6米長蜈蚣網慘死曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，但公園內的景觀生態池竟遭人設置蜈蚣網捕魚，結果沒抓到魚，卻有廿三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.