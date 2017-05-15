〈南部〉巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃

2017-05-15

身陷6米長蜈蚣網慘死

〔記者蔡文居／台南報導〕曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，但公園內的景觀生態池竟遭人設置蜈蚣網捕魚，結果沒抓到魚，卻有廿三隻烏龜落入陷阱，慘遭溺斃。

市府工務局公園科說明，前天接獲崇明里長李仁慈通報後，公園工作人員趕赴景觀池，拉出一具長達六公尺長的蜈蚣網，網子內共有廿三隻烏龜全數死亡，隨後將魚網及烏龜銷毀。

認養公園的里長李仁慈說，巴克禮公園第二期的新公園，設有一處滯洪功能的景觀生態池，池內吳郭魚等魚種多年未曾捕撈，每隻都長得十分肥美，引起不肖人士覬覦。

李仁慈說，蜈蚣網置放在生態池的景觀平台下方，深入水面，根本無從察覺，一直到烏龜中網無法到水面呼吸而死亡，龜體才頂著網子浮出水面。在景觀平台上賞景的民眾發現有烏龜浮在水面，卻動也不動，直覺有異趕緊通報。

上月也有親子抓螢火蟲

他說，巴克禮公園內有很多原生種烏龜，死亡的多數是生長多年的成龜，烏龜屬於兩棲類，無法浮出水面呼吸就會淹死。上個月，公園的螢火蟲復育區也被發現，有家長晚上帶小孩拿捕蝶網抓螢火蟲，這些脫序行為，都危害巴克禮公園的生態環境，民眾生態及守法的觀念仍有待加強，希望以後這種事不要再發生了。

市府：漁撈最高罰6000元

工務局說，放網捕魚已違反台南市公園管理自治條例禁止在公園漁撈的規定，可處一千二百元至六千元罰款，會加強宣導，也提醒民眾愛護生態，公園內更不可漁撈，以免挨罰。