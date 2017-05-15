〈南部〉屏縣非婚生子率 高居全國第三

2017-05-15

去年未成年媽媽43人

〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天是母親節，根據屏東縣政府民政處統計，屏東縣去年生下第一胎的媽媽共有兩千五百零一人，其中以三十二歲初為人母的人數最多；而在少子化當下，去年生下第六胎的媽媽有十三人；統計資料也顯示，屏東地區非婚生子人數比率高居全國第三，凸顯未成年懷孕問題及未婚服務的重要性。

台灣人越來越晚婚，當媽媽的年齡跟著往後遞延，屏東地區去年初為人母的年齡，人數最多的是三十二歲，其次為二十八歲、三十歲及二十六歲。

而屏東去年新生兒中，本國籍媽媽有四千七百六十三人，中國港澳地區籍有一百四十三人，其他外國籍媽媽則有兩百二十三人，外籍媽媽比率達七．一四％，比全國的六．一八還高。

屏東去年生產年齡最高的媽媽是四十五歲，年紀最輕的則未滿十五歲，未成年媽媽有四十三人，統計資料顯示，屏東去年非婚生新生兒有三百四十一人，占總出生比率六．六五％，高居全國第三，僅次於台東與花蓮。

縣府：提供協助關懷

縣府社會處表示，縣府針對未成年懷孕少女及未成年父母家庭，提供就學、就業、經濟、育兒及親子教育等協助，社工人員會透過個案需求進行評估，轉介網絡內合適的資源給予扶助。

勵馨基金會屏東分事務所督導林易葳說，未成年、未婚懷孕常會帶給當事人及家庭很大的衝擊與心理壓力，目前勵馨在屏東地區服務一百五十名未成年、未婚媽媽，在溫馨五月，希望外界關懷這些媽媽，給予資源協助。