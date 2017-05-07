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〈南部〉林全︰低薪問題短期難解決

2017-05-07

〔記者黃文瑜／歸仁報導〕行政院長林全昨到台南沙崙視察綠能科學城，面對近來熱烈討論的「國內低薪、人才外流」問題嚴重，林全坦言，現實狀況是「很難防止人才外流，低薪問題短期內也很難解決。」台灣要創造好的產業環境，讓年輕人創業、實現夢想，培養年輕人追求興趣、成就，不求名利。

培養年輕人追求興趣成就 不求名利

林全表示，因為產業發展需要基礎研究，才能穩固扎實，要常常來看進度，持續幫大家確定目標，昨日視察除聽取簡報外，更實際參訪各類研究成果。科技部表示，沙崙綠能科學城核心區將建置「綠能科技聯合研究中心」和「綠能科技示範場域」。目前占地七公頃多的綠能科技示範場域，已在今年四月完成建築師評選，預計民國一○九年二月可以完工進行第二次驗收。

綠能科學城 閣揆盯進度

林全表示，台南的綠能科學城是政府很重視的項目，他期許產官學研努力的目標是將科學城與在地結合，要讓台南市民因科學城受惠，要與國際結合，而非閉門造車。最後要多面向產學研合作，才可以持續發展台灣產業。

面對台灣產業最大考驗「人才流失，低薪導致人才被挖角」，林全指出，大家必須思考，「高薪，高物價；低薪，低物價」，並且能持續維持低物價也非容易之事，因此，短期內雖然無法解決低薪問題，難免有部分人才被挖走，但人才是移動的，「有出有進」。

只要台灣產業表現優秀並和國際結合，就能解決「人才荒」問題，即使台灣人才因國外高薪外流，也會有欣賞台灣低物價的人才進來，讓台灣成為「人才匯流的地點」，創造台灣成為可以創業、可以實現夢想的環境，並鼓勵學界，養成人才、培養年輕人追求興趣，不求名利。

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  • 林全視察台南沙崙綠能科學城，實際參訪各類研究成果。 （記者黃文瑜攝）

    林全視察台南沙崙綠能科學城，實際參訪各類研究成果。 （記者黃文瑜攝）

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