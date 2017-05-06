〈北部〉食安稽查僅32人 桃市議員：不符人口比例

2017-05-06

市府允添人力 並加重罰則

〔記者陳昀／桃園報導〕國人憂心的食安問題不斷，市府衛生局專職食安稽查人力只有卅二人，多位市議員昨天質詢說，依照市民人口、案件分類及複雜度來看，這樣的稽查人數根本不符比例；副市長王明德表示，會繼續增加稽查人力並研擬加重處罰措施，衛生局長蔡紫君說，有限人力會做最好分配和運用。

衛生局昨天到市議會工作報告，市議員萬美玲指出，食安稽查業務包山包海，專職稽查人力僅卅二人，平均一人要負責六萬七千多位市民的食安把關重任，完全不成比例，令人擔憂還有多少「食安未爆彈」？她說，「吹哨子條款」推行後，雖有員工主動檢舉成功案例，但也有不少是挾怨報復，浪費稽查時間和人力，稽查人員的判斷要更有專業性。

市議員梁為超說，雖然有食安志工輔助稽查，但全市也只有四十五名食安志工，而且是依照他們的居住地來分配稽查地點，這樣的分布並不平均，不確定每區都能受到保障，衛生局應該加強食安稽查的整體專業度及制度化。

民代促著重源頭 多查工廠

市議員魯明哲、舒翠玲表示，衛生局常到大賣場、市場稽查，但依照有限的人力，平均每家店一年頂多抽查一兩次而已，近年的食安問題大多出在原物料不合格，應該著重在源頭管理，把稽查重心轉向製造工廠。

蔡紫君表示，依照編制，食安稽查專職員額應為四十人，因為業務繁重才招募不易，加上還需培訓半年等因素，暫時沒有補滿人力，會儘快補齊，衛生局也會定期邀集專家為稽查人員及食安志工培訓。

衛生局表示，雖然數據上看起來人力短少，但在六都之中相對充足，在專職的食安稽查人力方面，台北市二十人、台中市三十人、台南市十五人、高雄市二十人，新北市是食品、藥物一同稽查，共有四十一人。