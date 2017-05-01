〈北部〉桃園管樂嘉年華開跑 日韓團隊同踩街

2017-05-01

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園管樂嘉年華昨天進行管樂踩街秀，參與的十支管樂隊、樂旗隊逾五百八十人齊聚中壢中正公園，一路熱鬧踩街到中平商圈，沿途樂音磅礡、並進行定點表演，除了本土優質的團隊，也邀請日本與韓國管樂團體一同踩街，滿滿的音樂與驚喜，讓看熱鬧的民眾大呼過癮。

踩街出發前，市長鄭文燦表示，「桃園管樂嘉年華」已成為桃園最重要的大型節慶活動之一，今年活動的兩大主軸為「管樂交流」與「管樂推廣」，即日起持續到六月共有廿七場次演出，除了中壢中正公園及桃園藝文廣場兩大主場地，也分布在桃園市各區及不同景點，落實「文化走入生活」，讓管樂走入城市角落、走入生活周遭，讓所有市民都能感受管樂嘉年華的特色魅力。

文化局長邱莊秀美也預告，十八日將邀請日本布立茲愛樂管樂團在中壢藝術館進行售票演出，十九日在桃園藝文廣場由桃園在地汲音交響管樂團帶來科技與管樂演出，廿日在桃園藝文廣場也有戶外音樂會。

昨天參與管樂踩街的團體，包括中壢高商樂旗隊、韓國BRASS TONG管樂團、龍潭藝術家族文化團（森巴鼓隊）、陸軍專科學校軍樂隊、新興高中樂旗舞隊、永豐高中管樂團、忠信學校山前女子槍隊及壯我管樂團、武陵高中管樂團、東風樂團等團隊，各團隊精彩演出，讓圍觀民眾看得目不轉睛。