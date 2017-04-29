〈南部〉午餐食材四章一Ｑ 南市162校試辦

2017-04-29

43校全部採用 119校部分採用

〔記者劉婉君／台南報導〕食安問題頻傳，農委會擇定台南市等六個縣市，在這個學期優先試辦學校午餐「四章一Ｑ」，南市目前有一百六十二校參與，其中有四十三校全部採用符合規定的食材，相關食材來源也登錄在校園食材登錄平台上，讓學生吃得安全，也讓家長安心。

「四章一Ｑ」即是選購的食材必須是具有吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等四標章驗證或QR Code可追溯系統的農產品。

南市包括復興國中、南寧高中、勝利國小、崇明國小、官田國小等四十三所學校全部採用「四章一Ｑ」的食材，另有一百一十九校部分採用，各校原本擔憂無法納入的自種蔬菜，經各縣市反映後，因食材來源沒問題，已可適用於四章一Ｑ食材。

納入自種蔬菜 海產類種類少

為了鼓勵使用在地食材、減少碳足跡，教育局也媒合供應廠商向農業局申請QR Code，目前已有在地農民團體受農政單位輔導，組成供應平台，接洽在地農民生產並取得標章，方便學校就近採購。

教育局表示，參與各校從四月一日開始實施以來，近幾週採買發現，海產類符合驗證的種類較少，部分單價較高，將在試辦兩個月後，再收集各校意見進行檢討及改善。

勝利國小指出，學校午餐食材原本就有上網登錄，現在驗收時也會仔細查看標章，給學生多一層保障，目前發現水果類在選擇上比較少，但整體來說，大學校在採購時較沒有問題。

而許多學校擔心選購符合標章食材會導致成本增加部分，教育局說，依照中央規定，初期參與試辦的學校只要每個月採購天數達供餐天數的二分之一以上，每人每餐將補助三．五元的獎勵金。而學生每天中午在學校吃什麼？家長也可以透過校園食材登錄平台查詢當日菜色及食材來源。