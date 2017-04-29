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〈南部〉15輛低地板公車啟用 服務偏區

2017-04-29

南台灣客運新購

〔記者王榮祥／高雄報導〕南台灣客運採購十五輛低地板公車昨正式啟用，將提供更優質的公車服務，特別對長輩來說，搭車更方便、安全；加上這十五輛全新低地板公車，高市已有三百六十輛低地板與無障礙公車。

高市交通局及南台灣客運，昨在高鐵左營站舉辦新車啟用儀式，並邀請心路基金會孩童優先體驗新型低地板公車，感受公車的高品質空間。

交通局長陳勁甫指出，高市低地板及通用無障礙公車達全市公車卅五％，連同南台灣客運十五輛低地板公車，總數達三百六十輛。

陳勁甫表示，低地板公車能服務更多民眾，特別是減緩年長者、身障者及嬰幼兒推車的不便，未來將持續輔導高市公車業者引進最適合運具，給市民更優質的公共運輸。

預定加入三路線

南台灣客運董事長郭子義則分析，高雄郊區常因道路狹窄，以往僅能以小巴載客，近來因搭乘人口漸多，道路情況也進步，原本服務已不敷需求，因此採購十五輛低地板公車，預定投入於紅五三、紅五八及紅六○等路線，滿足偏遠區域民眾的需求。

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  • 南台灣客運十五輛新型低地板公車昨啟用。（記者王榮祥攝）

    南台灣客運十五輛新型低地板公車昨啟用。（記者王榮祥攝）

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