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〈北部〉桂竹筍大出 價格持續下探

2017-04-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣桂竹筍產區雨水，近來雨水豐沛，桂竹筍生長得到充分水源挹注，連帶讓產量大增。縣內主要桂竹筍產區之一的獅潭鄉，農會連日來，收購量每天都突破一萬五千台斤，較往年飆增三倍，但價格也探底，每台斤十四元比去年最低收購價時十五元還低，預計還會下探。

苗縣桂竹筍種植面積超過三千公頃，其中以泰安鄉約一千兩百公頃最多，獅潭鄉、大湖鄉各約七百公頃、南庄鄉有六百公頃，是山區居民賴以維生的重要農作經濟，也成為地方重要特色農產；獅潭鄉農會與南庄鄉農會還設有加工廠，加工農民採收後的桂竹筍。

獅潭鄉農會指出，因農會設有加工廠，產區農民都會將桂竹筍送往加工廠，讓農會收購，不過今年的收購量爆增，比往年每天約五千至六千台斤多了約三倍，直呼「第一次見到這樣的驚人產量」。

去年收購底價 往年最低

不過，產量增多也連帶使價格下降，獅潭鄉農會收購價昨天已經跌到每台斤十四元。農會指出，去年最後收購底價是十五元，已經跌破往年樓地板。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，大湖地區的盤商收購價通常跟獅潭鄉相同，不過今年的價格應該會持續下探，也許會跌到每台斤八、九元。

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  • 桂竹筍大出，苗栗獅潭產量飆3倍。 （記者蔡政珉翻攝）

    桂竹筍大出，苗栗獅潭產量飆3倍。 （記者蔡政珉翻攝）

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