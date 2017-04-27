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〈北部〉苗縣請領生育津貼亡故 放寬補助

2017-04-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕依據苗栗縣生育津貼實施辦法，縣籍新生兒的父或母一方，須設籍滿一年，才具請領生育補助資格。但苗縣府發現，有新生兒家庭具請領資格者一方死亡，結果另一方卻設籍未滿，導致無法請領的情形；縣務會議討論通過放寬條件，五月一日起實施。

5月起實施

苗縣民政處長彭基山表示，依據苗栗縣生育津貼實施辦法，縣籍新生兒的父或母一方，須設籍苗縣滿一年，才具請領生育補助資格。實務上，卻出現新生兒出生登記時，設籍已超過一年的父親因故死亡，而母親設籍不滿一年，導致不符法規，無法申請生育津貼，他上任一年多，就接獲三起這類的陳情案件。

因苗縣生育津貼補助金額，曾經過數次調整，民國八十七年七月起為三千元，九十九年五月一日調升到三萬四千元，分四年依序發放一萬與三筆八千元發放，一○四年七月一日起降為兩萬元 ，分兩年各發一萬元，去年七月一日再降為六千六百元紅包。彭基山說，之前，也曾出現有新生兒家庭，於事後發生具資格請領人死亡，導致之後補助取消的情形。

彭基山指出，縣府考量申請人死亡已對新生兒家庭經濟影響甚鉅，卻因法定代理人未設籍滿一年，就喪失補助資格，似過於嚴苛。民政處表示，實施辦法修訂後，改為申請生育津貼當下，若具資格的請領人死亡，但已有設籍滿一年的事實，仍將會發放補助。

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