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〈北部〉伊甸身障員工 烘焙蛋糕送媽媽

2017-04-26

〔記者李容萍／中壢報導〕伊甸桃園庇護工場舉辦母親節蛋糕推廣活動，邀請身障員工的媽媽們到場為孩子加油打氣；身障員工「小哲」、「詩詩」送上繪有媽媽輪廓的蛋糕，作為獨一無二的母親節禮物，兩人的媽媽直說，看到孩子烘焙手藝進步，就是最棒的母親節禮物！

患有輕度自閉症的「小哲」到庇護工場七年，順利考取麵包、西點蛋糕類的丙級烘焙雙證照，個性也變得開朗，平時還能教導其他學員包餡技巧，小哲的媽媽收到蛋糕，既感動又感謝伊甸就業服務老師的付出。

伊甸基金會社會事業處副處長陳智宏表示，伊甸庇護工場協助身障者學習烘焙技能，也幫助他們學習適應社會、自我情緒控管等基本能力，庇護工場目前有十二名身障員工，有九人考取烘焙證照，其中四人更擁有雙證照，也希望民眾多支持母親節蛋糕和系列產品，肯定他們的學習與努力。門市電話：427-8229分機104。

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  • 伊甸桃園庇護工場的身障員工，送上繪有媽媽輪廓的蛋糕，作為獨一無二的母親節禮物。（記者李容萍攝）

    伊甸桃園庇護工場的身障員工，送上繪有媽媽輪廓的蛋糕，作為獨一無二的母親節禮物。（記者李容萍攝）

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