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〈北部〉長照2.0上路 議員促宣導「病人自主權」

2017-04-26

〔記者邱奕統／桃園報導〕長照2.0上路，桃園市議員范綱祥指出，長照制度立意良好，但也是極度耗用資源的制度，市府在推動時，卻忽略宣導「病人自主權」觀念，要求社會局應與衛生局合作，加強宣導，才能讓有限的長照資源充分利用；社會局承諾改進。

范綱祥表示，據統計，北歐人民從臥病失能到離開人世，平均約二週至一個月，而台灣平均約七．六年，失去至親當然是艱難且痛苦的選擇，但如果到了末期重症，病人必須長期臥床、灌食等，生活品質與尊嚴都無法維持，此時要不計代價活著，還是尊嚴離世，應該尊重病人的選擇。

他說，政府基於尊重「病人自主權」，分別訂定「安寧緩和醫療條例」與「病人自主權利法」，讓病人在一定條件下，經專業醫療人員的判斷，及早做出是否持續醫療的決定，讓人活得有尊嚴，也讓資源充分運用，但相關的宣導卻不足，民眾對法案普遍陌生，社會局應與衛生局合作加強宣導。

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