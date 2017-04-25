〈北部〉花蓮人借書 言情小說進排行榜

2017-04-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣文化局公佈全縣圖書館第一季借書名單前十名，小說類書籍幾乎榜上有名，《當代神醫》更拿下借閱排行榜冠軍，其中《天賜凰妻》、《收服小蠻妻》及《ㄚ鬟不好追》等言情小說也名列排行榜，讓借書者得知後好開心，直呼「花蓮人就是浪漫！」

縣文化局表示，全縣十三鄉鎮市的公共圖書館，以縣文化局圖書館借書人次最高，吉安鄉立圖書館居次。

花蓮縣文化局也以今年第一季最熱門借閱書籍資料，分析出縣民借閱書籍的風格，發現花蓮人閱讀風格南北大不同，北區借閱書籍的總類較多元，南區則偏愛言情類小說，排行榜冠軍的《當代神醫》，則一共借閱一百六十三次，借閱人多集中於花蓮市。

花蓮最熱門借閱書籍前十名排行榜為《當代神醫》、《萬能鑑定士Q的事件簿》、《天賜凰妻》、《動物迷宮》、《千金笑》、《又寂寞又美好》、《收服小蠻妻》、《爺兒休不掉》、《ㄚ鬟不好追》及《火花》。