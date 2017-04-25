| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮人借書 言情小說進排行榜

2017-04-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣文化局公佈全縣圖書館第一季借書名單前十名，小說類書籍幾乎榜上有名，《當代神醫》更拿下借閱排行榜冠軍，其中《天賜凰妻》、《收服小蠻妻》及《ㄚ鬟不好追》等言情小說也名列排行榜，讓借書者得知後好開心，直呼「花蓮人就是浪漫！」

縣文化局表示，全縣十三鄉鎮市的公共圖書館，以縣文化局圖書館借書人次最高，吉安鄉立圖書館居次。

花蓮縣文化局也以今年第一季最熱門借閱書籍資料，分析出縣民借閱書籍的風格，發現花蓮人閱讀風格南北大不同，北區借閱書籍的總類較多元，南區則偏愛言情類小說，排行榜冠軍的《當代神醫》，則一共借閱一百六十三次，借閱人多集中於花蓮市。

花蓮最熱門借閱書籍前十名排行榜為《當代神醫》、《萬能鑑定士Q的事件簿》、《天賜凰妻》、《動物迷宮》、《千金笑》、《又寂寞又美好》、《收服小蠻妻》、《爺兒休不掉》、《ㄚ鬟不好追》及《火花》。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉花蓮人借書 言情小說進排行榜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.