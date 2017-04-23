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〈北部〉小檔案—丹大事件

2017-04-23

布農族丹社群原居南投縣地利村丹大溪流域，日治初期的調查曾多達20多個大小部落，日本政府1914年征伐「北蕃」太魯閣族，開始沒收「南蕃」布農族人的槍枝，引發不滿情緒，1917年爆發丹大事件，布農族丹大社人攻打日警丹大駐在所，事後遭到砲擊報復。

因此，丹社群陸續被日本政府「集團移住」，在1930年左右丹社族人沿著清國修築的「關門古道」（丹大越嶺道路，又稱集集水尾道路），徒步4天橫跨中央山脈，移住到花蓮馬蘭鉤溪上游，建立馬侯宛社，日本政府還分派族人到溪床搬運石頭、碎石沙子當建材，建造學校、駐在所等建物。

日本人離開後，國民政府協調山下的阿美族讓出土地，讓布農族下山定居，建造現在的萬榮鄉馬遠社區。

丹社群除了在馬遠，還有少數人遷到萬榮鄉紅葉部落、卓溪鄉立山、崙山部落，甚至到海岸山脈的瑞穗鄉奇美部落、豐濱鄉高山部落，以及台東縣長濱鄉南溪部落，都有布農族丹社人居住。（記者花孟璟）

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小檔案—丹大事件

布農族丹社群原居南投縣地利村丹大溪流域，日治初期的調查曾多達20多個大小部落，日本政府1914年征伐「北蕃」太魯閣族，開始沒收「南蕃」布農族人的槍枝，引發不滿情緒，1917年爆發丹大事件，布農族丹大社…

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