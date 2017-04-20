〈北部〉國家級文化設施「空等20年」 鄭文燦爭取

2017-04-20

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨天到立法院參加「前瞻基礎建設計畫」城鄉建設公聽會，他表示，桃園市將爭取中央協助，推動在地型的產業園區，協助產業升級與民眾就業，並爭取纜線地下化經費、國家級文化設施，也配合中央辦理台三線客庄浪漫大道計畫。

電纜地下化 盼增加補助

鄭文燦說，以經濟部主責的「開發在地型產業園區」而言，桃園需要推動在地型產業園區，協助產業升級與民眾就業；在「電纜地下化」部分，台北市電纜地下化比率已達九十％，桃園市僅完成四十二％，台電公司以往對電纜地下化採取全額補助，但這幾年因財務問題，要求地方政府分擔五十％，桃園電纜地下化比率如果要提高至六十％，粗估約需六百億元，負擔沉重。

浪漫台三線 提計畫響應

他表示，配合「國家級台三線客庄浪漫大道」計畫，市府也提出浪漫台三線客庄人文及環境形塑等相關計畫，並與行政院客委會合作，設置客庄茶故事園區、改造永安漁港等，提升產業、文化及觀光量能。

鄭文燦指出，過去廿年，沒有國家級文化設施落腳桃園，桃園是六都之一，將爭取設置國家級文化設施，市府已推動興建市立美術館、圖書總館與其他文化設施等計畫，期盼中央以公平角度對待每個縣市。

另外，城鄉建設計畫有關「公共服務據點整備」的部分，鄭文燦說，將Ｃ類長照據點結合傳統集會功能，同時提供社福、公托、老人長照，普及化長照的據點並強化社區公共服務，這項計畫很好。

他表示，城鄉建設計畫包括交通、福利、教育、文化、休閒、運動等面向，中央以特別預算辦理，目的是放大建設量能，讓各地方政府把早已完成規劃、長年沒有預算執行或建設時程排在後面的建設計畫，透過前瞻基礎建設計畫來彌補地方建設的落差，發揮特別預算的價值，在四年的計畫期程內，讓基層活化、更新改善基礎設施。