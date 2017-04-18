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〈北部〉苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫

2017-04-18

副縣長鄧桂菊昨北上爭取

〔記者張勳騰／苗栗報導〕立法院昨天召開前瞻計畫—軌道建設的公聽會，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，會中爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費約五百零七億一千九百萬元。鄧桂菊指出，苗栗位於新竹、台中之間，交通建設是延續的，縣市不能分割，應該一次到位，所提四項計畫請中央納入前膽建設計畫，以建構苗栗縣完整的交通網絡。

徐耀昌將參加20日公聽會

苗縣府指出，縣長徐耀昌預計領軍參加二十日最後一天公聽會綜合座談，苗栗縣共提出一百八十八項，總工程經費一千五百二十億元，徐耀昌認為前瞻計畫是中央的政策，且總統蔡英文強調建設不分藍綠，一定會全力爭取核定，加速苗栗縣發展。

鄧桂菊昨天在公聽會指出，目前竹南頭份每日往來新竹科學園區超過十萬人次，亟需提供便捷的大眾運輸服務，可與新竹縣市所提出的輕軌銜接，計畫建置二條輕軌路線，以串聯新竹及竹南科學園區，帶動竹竹苗高科技產業發展，路線長度共二十三公里，建設經費約二百六十九億元。

此外，台中至彰化海線路段拓寬雙軌計畫已納入前瞻基礎建設計畫，鄧桂菊指出，苗栗與台中是一個大生活圈，苗栗段應一併納入，才能消除海線鐵路單軌化所造成的交通瓶頸，以提升鐵路整體運輸之運量。

苗縣境內台鐵海線鐵路談文至大山、白沙屯至新埔、通霄至苑裡三路段，長約十六．公里，工程經費約一百一十五億元，若獲同意，一旦完工，苗縣海線鐵路將全線雙軌運行，可提升海線鐵路運輸量，促進地方發展。

此外，苗縣府也爭取苗栗、苑裡鐵路立體化計畫，經費分別為六十二．五三億及六十．六六億元，除均衡都市發展及土地整體利用，也減少平交道意外發生。

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苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫

副縣長鄧桂菊昨北上爭取立法院昨天召開前瞻計畫—軌道建設的公聽會，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，會中爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費約五百零七億一千九百萬元。鄧桂…

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