〈北部〉彩繪石虎 苑裡稻田將展新貌

2017-04-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積為縣內第一，素有「苗栗穀倉」之稱。稻田彩繪，也成為苑裡鎮觀光亮點，鎮農會今年的彩繪圖樣，以石虎為主角，希望喚起民眾對石虎保育的重視，農會預計五月圖案將成形，美麗的石虎圖樣將躍然於田上。

石虎為瀕臨絕種野生動物，主要分布在海拔五百至一千五百公尺的闊葉林，屬淺山動物，動保人士估計，實際生存數量可能不到五百隻；尤其苗栗縣境內近年來頻傳石虎不幸遭路殺事件，更讓動保人士認為，苗栗縣淺山山區，可能是石虎的棲息熱區。

苑裡鎮農會推廣股表示，近年來石虎保育觀念盛行，加上苗栗縣政府也以石虎為原型設計的「貓裏喵」作為苗縣觀光代言吉祥物，所以農會今年以石虎當主題。圖案展現石虎的可愛，還有樹林等樣貌，呈現出石虎在大自然間，活躍的動感。

不過，鎮農會今年將稻田彩繪地點，由以往的苑裡鎮農會山腳辦事處斜對面觀景台前，轉移陣地到愛情果園對面稻田，讓造訪稻田彩繪的遊客，也能享受愛情果園內栽種水果的甜蜜滋味。