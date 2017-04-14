〈北部〉內灣火焰蟲起舞 東窩螢區明起車輛管制

2017-04-14

〔記者廖雪茹／橫山報導〕由於暖冬效應，新竹縣橫山鄉內灣東窩星海螢區，預期今年螢況不錯，內灣形象商圈發展協會十五日起一個月，每天下午四點將管制住戶以外的車輛進入馬武督道路，廿二日起一連三個週末提供免費解說服務。

新竹內灣的東窩星海螢區，被評為全台最佳賞螢區域之一。內灣形象商圈發展協會表示，從內灣火車站步行到東窩星海螢區入口（內灣自來水淨化場）只需十分鐘，這條賞螢步道又名馬武督道路，是橫山內灣往來關西的產業道路，沿線住家不到十戶，平常也只有少數居民通行。

協會指出，內灣十年前成功開發賞螢觀光後，東窩已全面停用化學農藥，因此賞螢步道保持自然生態。去年適逢暖冬，螢火蟲幼蟲的食物充足，待鋒面過境、氣候轉暖，預期螢況應該不錯。為了維護好的賞螢環境，也請賞螢遊客們不要將車輛開進山區。

廿二日起到五月七日連續三個週末，加上勞動節五月一日總計七天，商圈協會將安排解說人員，下午二點到五點（每個整點）在內灣站前廣場，以及晚上六點半到七點半在賞螢步道入口，提供解說服務，只要穿著輕便，不需要每個人都拿手電筒，現場會提供紅色玻璃紙給需要的民眾。