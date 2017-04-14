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〈北部〉小檔案—藻礁超珍貴 10年長1公分

2017-04-14

藻礁是由藻類所孕育的生物礁，多孔隙的礁體環境很適合小魚或底棲動物生長，生物多樣性與地質多樣性豐富，因為藻礁平均十年才長成約一公分，生長速度緩慢，所以彌足珍貴，一旦被破壞就難以復育了。

桃園市沿海的藻礁地形約從七千年前開始生長，在尚未受到污染、破壞之前，範圍從大園區竹圍漁港到新屋區永安漁港，約廿七公里長的海岸線都是，面積全台最大，農委會林務局的自然地景保育網更將桃園藻礁列入國家級地景，但過去政府並未重視工業區廢水污染問題，使得藻礁受廢水污染影響，現僅剩觀音區小飯壢溪口以南四．三公里到新屋區後湖溪口以北還保留較完整，其他區域幾乎死寂，該區也就是知名的「觀、新藻礁」。

「觀、新藻礁」是以紅藻門的「無節珊瑚藻類」為主，經由鈣化作用沉積後所形成的礁體，行政院農委會在二○一四年依野生動物保育法將「觀、新藻礁」劃為野生動物保護區，並分為核心區、緩衝區、永續利用區等，總面積約三百多公頃。（記者邱奕統）

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