〈北部〉小檔案—藻礁超珍貴 10年長1公分
2017-04-14
藻礁是由藻類所孕育的生物礁，多孔隙的礁體環境很適合小魚或底棲動物生長，生物多樣性與地質多樣性豐富，因為藻礁平均十年才長成約一公分，生長速度緩慢，所以彌足珍貴，一旦被破壞就難以復育了。
桃園市沿海的藻礁地形約從七千年前開始生長，在尚未受到污染、破壞之前，範圍從大園區竹圍漁港到新屋區永安漁港，約廿七公里長的海岸線都是，面積全台最大，農委會林務局的自然地景保育網更將桃園藻礁列入國家級地景，但過去政府並未重視工業區廢水污染問題，使得藻礁受廢水污染影響，現僅剩觀音區小飯壢溪口以南四．三公里到新屋區後湖溪口以北還保留較完整，其他區域幾乎死寂，該區也就是知名的「觀、新藻礁」。
「觀、新藻礁」是以紅藻門的「無節珊瑚藻類」為主，經由鈣化作用沉積後所形成的礁體，行政院農委會在二○一四年依野生動物保育法將「觀、新藻礁」劃為野生動物保護區，並分為核心區、緩衝區、永續利用區等，總面積約三百多公頃。（記者邱奕統）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變
中油計畫在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，由於預定地就位在珍貴藻礁地景上，桃園在地聯盟理事長潘忠政不滿市長鄭文燦坐視不管，指控鄭文燦「背信忘義」，強調指控有憑有據，不怕鄭文燦提告；市府農業局…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 降雨趨緩升溫5度！週末假期好天氣
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- 《方包正型》1
- 恰恰紀錄年 「四死球破千」中職第1人
- 眾女模拚素顏賣茶 安娜李為年輕人發聲
- 降蘭嶼遇強風 德安飛機撞護欄 客驚逃4傷
- 《小包有戲》3
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 《粉嫩錶情》1
- 川普：將處理北韓問題 認習近平會力助
- 網球》謝淑薇攜手羅國搭檔 直落二勇闖瑞士賽四強
- 《晶妙絕倫》緻密深邃
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 自由談》李凈瑜不比秋菊打官司
- 宏達電行動健康照護檢測儀獲大獎
- 向俄翻臉 川普指關係跌停
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
- 蘋果跨足醫療祕密計畫 研發血糖感測器
- 中國霾害 最大不確定因素
- 小熊領冠戒好嗨 道奇首打席轟醒
- 植入「人工電子眼」成功 視障重見光明
- 天心談藤愛 幸福獨一無二
- 川普稱美俄關係將會好轉
- 《粉嫩錶情》4
- 杜汶澤狠嗆曾志偉 黃秋生暗指該反省
- 媽呀太正了！ 林明禎的半百媽超逆齡
- 盜刷亡母信用卡 花了47萬銀行不知
- 《小包有戲》2
- V20放大絕 LG買一送一
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 陳偉殷拚開季二連勝 今日賽事預告與轉播
- 《天下》金牌服務業 中信銀奪第一
- 裕日車首季EPS上看6元 iTIIDA全球首發
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 打擊降溫 中職投手大進化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉小檔案—藻礁超珍貴 10年長1公分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分