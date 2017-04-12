| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗縣頭屋11條古步道 踏勘重現風華

2017-04-12

打造浪漫台三線景點

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉有十一條古步道，居全縣之冠，鄉公所最近會同地方耆老完成初步踏勘，現正深入探討古步道的時空背景等。鄉長江村貴指出，位在明德水庫周邊水寨下步道，已獲行政院客委會納入手作步道之示範步道，後續將向客委會爭取經費，全面整修鄉內古步道，營造成兼具故事性、客家文化內涵的生態步道，成為浪漫台三線的重要景點。

頭屋鄉公所獲客委會經費補助進行「台三線客家山林古道建置網路計畫」，公所會同踏勘小組與地方耆老、村長等人，已完成鄉內十一條古步道的踏勘工作。

江村貴指出，鄉內十一古步道分別為鳴鳳村鳴鳳山古道、北隘勇古道、南隘勇古道、飛鳳村石觀音古道、天花湖古道、曲洞村畚箕窩古道、墨硯山古道、明德村水寨下古道、老藤寮森林步道、頭屋村月光山健行步道、獅潭村五聖宮後山步道，每一條步道沿途景緻皆保有濃濃的客家古樸山林風貌，有些位在客家聚落周邊，或位在明德水庫水岸旁，有的則是當地宗教寺廟的重要設施。

江村貴說，目前水寨下古道已為客委會與千里步道協會納入手作步道之示範步道，藉由手作步道的營造方式，更能凸顯頭屋鄉步道豐富自然生態景觀風貌及客家文化歷史。

據明德村長羅時寬及地方耆老黃瑋堯、李武雄指出，水寨下古道超過一百五十年歷史，為早期馬偕傳教士為了進行傳教及行醫，當時由頭屋鄉步行至獅潭鄉所經過的路線且曾暫住海棠島一宿。此古道目前由普光寺至明德水庫旁之福州農莊，沿途經過山陵線、階梯步道及生態池，景致宜人。

爭取三千萬進行整修

江村貴指出，鄉內十一條古步道已完成實地調查與記錄，正進行相關古步道的時空背景以及舉辦地方說明會，說明未來如何修復及後續由各村負責認養維護等。

江村貴強調，預計五月初完成所有古步道調查成果，並向客委會爭取三千萬進行古步道整修，加強指標系統、安全扶手、崩塌整修等，整修將不破壞原有古道生態，再現各古步道風華，打造成浪漫台三線的重要生態景點。

廣告
  • 明德水庫周邊的水寨下古道，還保留著早期竹橋，被客委會列入手作步道之示範步道。（記者張勳騰翻攝）

    明德水庫周邊的水寨下古道，還保留著早期竹橋，被客委會列入手作步道之示範步道。（記者張勳騰翻攝）

  • 曲洞村畚箕窩古道，有大片竹林交錯而成的竹林隧道，置身其中，令人心矌神怡。（記者張勳騰翻攝）

    曲洞村畚箕窩古道，有大片竹林交錯而成的竹林隧道，置身其中，令人心矌神怡。（記者張勳騰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
農博推伴手禮 參加輕旅行就有

桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：〈北部〉苗縣頭屋11條古步道 踏勘重現風華


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.