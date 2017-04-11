〈北部〉A19桃園體育園區站 連接棒球場
〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運A19桃園體育園區站，位於中壢區高鐵南路二段，是地上三層的車站，周邊有許多景點、公共設施、政府機關，也是市府規劃「亞洲．矽谷計畫」智慧城市的示範場域；桃園國際棒球場因A19站的交通優勢，成為全國第一座與捷運連接的「捷運棒球場」，方便球迷搭機捷觀賞中華職棒賽事。
配合A19站周邊的「亞洲．矽谷計畫」開發，市府都市發展局正辦理「變更高鐵桃園車站特定區案」，要將「文中三」變更為第二種產業專用區，提供「亞洲．矽谷」創新研發中心使用，同時變更「文小三」作為文教用地，以便設置私立國際學校；此案已在七日由桃園市都市計畫委員會審議通過，後續經內政部都委會審議通過及內政部核定後，即可公告實施。
都市發展局指出，「文中三」變更為第二種產業專用區，中央區位規劃「創新研發大樓」，配置實驗工坊、管理服務中心、餐飲及休閒等空間；計畫區南側配設「人才交流中心」，有創新人才訓練、展覽空間、育成中心、創新成品展售中心等；計畫區北側規劃「繁星住宿大樓」，規劃交誼廳、視訊中心、零售商業服務與人才住宿設施等，提供各地人才所需。
另外，未來「亞洲．矽谷計畫」開發後，當地將吸引外籍人才進駐，變更「文小三」用地設置私立國際學校，提供外籍專業人士子女就學使用，建立具有國際面向的多元學習環境。
市府規劃在此區提供土地，由經濟部國貿局出資興建桃園會展中心，就在創新研發中心旁邊，規劃六百至八百個國際標準規格的展覽攤位，可容納六千人，市府還計畫在會展中心旁邊興建觀光飯店，提供往來的國際商業、貿易人士住宿。
在民間投資方面，桃園大眾捷運公司表示，桃園體育園區站的聯合開發面積約一．八六公頃，投資機構為冠德建設，暫定開發為環球購物中心，計畫興建三棟，每棟地下五層、地上廿五層，總樓地板面積逾十四萬平方公尺，預計二○一九年開幕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓…
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei District Court acquits 10 of 21 Sunflowers
- 艾怡良不知羞恥 找回唱歌快感
- 美艦正面對決北韓？ 朝鮮半島情勢緊張
- 〈Easy美人〉去角質 保養才有效
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 鴻海、和碩Q1營收 季減逾3成
- 元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 鹿耳門天后宮鎮殿媽 登國家地理雜誌封面
- 323佔領政院 魏揚等10人無罪
- 智邦3月營收年增84.53% 創新高
- 市場派回擊 大同改選熱鬧
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命
- 聚餐吃魚翅 李應元認錯
- 律師界︰法扶預算恐大增 排擠其他社福
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司三月營收表
- 李凈瑜拒掮客 不能為救夫失尊嚴
- 【書與人】減法，是為了保護 － 楊隸亞談《女子漢》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government strongly protests Lee Ching-yu travel ban
- 租賃住宅法制化 月租兩萬內稅率優惠
- 自由廣場》台東縣政府文化處來函
- 劉若英攻澳痴狂 不想下台
- 豬哥亮出院日自定 病房傳聲「想要多陪孫子」
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 台商澳洲翻車 1死14傷
- 提列輝山損失準備 永豐金證3月轉虧
- 白建宇鋼琴獨奏會 電閃雷鳴顯魅力
- 洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
- 挑戰對獅首勝 鄭凱文今扛先發
- 〈我的私房菜〉雞油豌豆米
- 思嘉嗆美第一千金 批伊凡卡懦弱過時
- 國人1年吞的胃藥 可疊成1600棟101
- 04/11 各報重點新聞一覽
- 台股青紅燈》大同之龜笑鱉無尾
- 這哪招？邵雨薇豆花妹角色大亂鬥
- 教堂恐攻44死 埃及宣布緊急狀態三個月
標題：〈北部〉A19桃園體育園區站 連接棒球場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email