〈北部〉A19桃園體育園區站 連接棒球場

2017-04-11

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運A19桃園體育園區站，位於中壢區高鐵南路二段，是地上三層的車站，周邊有許多景點、公共設施、政府機關，也是市府規劃「亞洲．矽谷計畫」智慧城市的示範場域；桃園國際棒球場因A19站的交通優勢，成為全國第一座與捷運連接的「捷運棒球場」，方便球迷搭機捷觀賞中華職棒賽事。

配合A19站周邊的「亞洲．矽谷計畫」開發，市府都市發展局正辦理「變更高鐵桃園車站特定區案」，要將「文中三」變更為第二種產業專用區，提供「亞洲．矽谷」創新研發中心使用，同時變更「文小三」作為文教用地，以便設置私立國際學校；此案已在七日由桃園市都市計畫委員會審議通過，後續經內政部都委會審議通過及內政部核定後，即可公告實施。

都市發展局指出，「文中三」變更為第二種產業專用區，中央區位規劃「創新研發大樓」，配置實驗工坊、管理服務中心、餐飲及休閒等空間；計畫區南側配設「人才交流中心」，有創新人才訓練、展覽空間、育成中心、創新成品展售中心等；計畫區北側規劃「繁星住宿大樓」，規劃交誼廳、視訊中心、零售商業服務與人才住宿設施等，提供各地人才所需。

另外，未來「亞洲．矽谷計畫」開發後，當地將吸引外籍人才進駐，變更「文小三」用地設置私立國際學校，提供外籍專業人士子女就學使用，建立具有國際面向的多元學習環境。

市府規劃在此區提供土地，由經濟部國貿局出資興建桃園會展中心，就在創新研發中心旁邊，規劃六百至八百個國際標準規格的展覽攤位，可容納六千人，市府還計畫在會展中心旁邊興建觀光飯店，提供往來的國際商業、貿易人士住宿。

在民間投資方面，桃園大眾捷運公司表示，桃園體育園區站的聯合開發面積約一．八六公頃，投資機構為冠德建設，暫定開發為環球購物中心，計畫興建三棟，每棟地下五層、地上廿五層，總樓地板面積逾十四萬平方公尺，預計二○一九年開幕。