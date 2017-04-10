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〈北部〉酷玩明晚開唱 桃園高鐵站前交管

2017-04-10

〔記者李容萍／中壢報導〕英國天團Coldplay「酷玩樂團」，明天起接連兩天首度在台開唱，於桃園高鐵站前廣場登場，預期單場吸引四萬人、兩場共八萬人的盛況，市府新聞處提醒前來參加演唱會的樂迷「注意交管訊息」、「多利用大眾運輸」、「行駛建議路線」三大口訣；演唱會周邊部分路段，明天、後天下午兩點起至深夜十二點將進行管制，請用路人注意。

新聞處長張惇涵表示，為減緩演唱會人潮造成的交通壅塞，並有效疏散散場人潮，交管路段包括高鐵北路一段（青埔路二段至高鐵站前東路一段）、高鐵站前西路一段（高鐵北路一段至領航南路三段）、高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段）、高鐵站前東路一段西側（高鐵北路一段至青山路）、致祥一街（青埔路二段至高鐵站前西路一段）等禁止汽機車輛進入，彈性管制路段為青園路（青境路至高鐵站前西路一段）。

張惇涵建議前往演唱會的樂迷朋友「多利用大眾運輸工具」，包括高鐵、機場捷運都會加開班次，並預先購買回程票或儲值卡片，市府也將於會場安排前往桃園、中壢火車站的免費接駁車。

自行開車前往者，請沿路依照交通指標導引，並將車輛停放於建議停車場，除了高鐵站周邊既有的停車場，另規劃國泰、文中三、環溪、文智四個免費停車場，預計提供八千個停車位讓樂迷使用。

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