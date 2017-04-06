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〈北部〉功維敘第二？》七彩霓虹隧道 「舊銅鑼」才是始祖

2017-04-06

霓虹照明 比功維敘更早裝好

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近來有民眾發現，苗栗縣舊銅鑼隧道內，出現有如功維敘隧道般的七彩霓虹，稱它是「功維敘第二」。但苗縣府水利處說，其實，舊銅鑼隧道比功維敘隧道更早裝設霓虹照明，只是過去因電箱跳電「失明」，檢修後已重拾光彩，期盼與功維敘隧道串連成一條休憩廊道。

風華在現 鐵路自行車道亮點

舊銅鑼隧道於山線鐵道改道後閒置，苗縣府獲鐵路局同意撥用土地，向行政院爭取補助，打造苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，負責管理維護。自行車道於一百年十二月啟用，全長五．八公里，北起南勢火車站，南迄銅鑼鄉竹森橋，沿線可欣賞苗栗市南勢車站舊月台、西湖鄉金龍窯及銅鑼鄉田野明媚風光，也讓具有百年歷史的舊銅鑼隧道風華再現。

水利處於一○三年與苗栗市公所營造功維敘隧道時，一併規劃在舊銅鑼隧道內設置七彩霓虹照明，舊銅鑼隧道的照明設備，甚至比功維敘還早完成。

水利處城鄉發展科說，功維敘隧道保留較多原始樣貌，長度也較長，加上周邊有貓貍山公園可供遊客健走，人氣反而比舊銅鑼隧道高，因此較少人注意到舊銅鑼隧道也有七彩霓虹。

城鄉發展科說，功維敘隧道電纜曾遭竊，銅鑼舊山線鐵路隧道緊接著也「失明」，縣府一度以為是電纜遭竊，日前重新檢修，恢復光彩。

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  • 苗栗市「舊銅鑼隧道」內的七彩霓虹照明，其實比「功維敘隧道」更早裝好，已檢修重拾光彩，縣府盼與功維敘串連成休憩廊道。（記者彭健禮攝）

    苗栗市「舊銅鑼隧道」內的七彩霓虹照明，其實比「功維敘隧道」更早裝好，已檢修重拾光彩，縣府盼與功維敘串連成休憩廊道。（記者彭健禮攝）

  • 具有百年歷史的的「舊銅鑼隧道」在山線鐵道改道後閒置，現在已成為鐵路自行車道一大亮點。（記者彭健禮攝）

    具有百年歷史的的「舊銅鑼隧道」在山線鐵道改道後閒置，現在已成為鐵路自行車道一大亮點。（記者彭健禮攝）

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