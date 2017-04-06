〈北部〉公車改里程計價 用「市民卡」划算

2017-04-06

八公里「買一送一」昨起上路

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市區公車「八公里買一送一」政策昨天起上路，計費方式由以往的「段票」改為「依據里程」計費，各路線出現漲跌互見情況，以一路公車從中壢到市政府為例，以往要三十六元，如今只要二十二元，但七○一（龍潭─林口長庚醫院）從五十四元漲至九十八元；市府交通局公共運輸科長林乾傳表示，持市民卡的收費上限六十元，以七○一線為例，連同「買一送一」，每趟最多五十一元，使用市民卡搭車才划算。

林乾傳說，全市一六四條公車路線都統一改為里程計價，更符合「搭多遠、付多少」的公平收費原則，依里程計價是八公里以內十八元，持市民卡者「買一送一」，超過八公里部分每公里二．五八元，依市民搭公車的距離統計，約有九十九．六％民眾受惠，僅○．四％的民眾會增加支出。

市府︰九十九．六％民眾受惠

他說，以一路公車為例，中壢到市政府的距離是九．七公里，以往兩段票三十六元，如今只要二十二元，來回八公里買一送一，平均每趟十三元，較以往便宜許多。

林乾傳表示，七一○（大溪─永寧捷運站）、七○二（大溪─林口長庚醫院）、七○九（平鎮山仔頂─永寧捷運站）、七○一（龍潭─林口長庚醫院）等路線，由於上高速公路的里程數較長，最高價為九十八元，但只要持市民卡，收費上限就是六十元，連同「八公里買一送一」，等於每趟只要五十一元，還比以前「段票」的五十四元便宜。

至於BR棕線先導公車雖然從十八元漲至二十九元，但持市民卡來回只要四十元，平均每趟二十元，較以往只貴兩元；建議上述路線有通勤需求的市民，趕快辦理市民卡搭車才划算。