〈北部〉迎接兒童節 苗栗12鄉鎮市送好禮
ㄤ牯童樂繪 邀親子體驗
〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕兒童節將屆，苗栗縣有十二個鄉鎮市公所分別致贈實用的文具組、地震防災頭套等，向小朋友賀節。苗北藝文中心與大湖鄉家庭支持服務中心今天也舉辦親子同遊活動；客委會苗栗園區「ㄤ牯童樂繪」於二、三日登場，邀大小朋友們享受一場熱情的客庄童趣饗宴。
後龍鎮公所昨天召開記者會，鎮長朱秋隆宣布贈送鎮內兩千五百名國小及幼兒園學童兒童節禮物，國小學生贈送透明水壺，鼓勵「多喝水」；幼兒園禮物則是彩色筆與環保提袋，希望小朋友多發揮天馬行空的創意。
通霄鎮公所與竹南鎮公所則分別贈送小朋友手枕；頭份市公所贈送地震防災頭套，讓學童從小就了解如何防災；造橋鄉公所贈送實用摺疊椅；三灣鄉公所則是選擇文具組；南庄鄉公所贈送斜後背包。
頭屋鄉公所贈送國小及幼兒園學童，每人一組水彩、筆組；大湖鄉公所贈送多功能鉛筆盒；泰安鄉公所贈送後背包；獅潭鄉公所贈送午睡趴枕；卓蘭鎮公所則贈送國小學童跳棋、幼兒園學童粉蠟筆。
大湖闖關活動 就在今天
大湖區家庭支持服務中心與國際同濟會台灣總會合作，今天舉辦親子闖關活動，贈送精美小禮物，歡迎親子同樂。
客家委員會客家文化發展中心苗栗客家文化園區，將於二、三日舉辦「ㄤ牯童樂繪」，包含「畫我客庄好」寫生比賽、「漫賞客庄園遊會」、「承蒙好客秀」及「客庄文化手作體驗」，相關訊息可上http://thcc.hakka.gov.tw/，或「苗栗客家文化園區」臉書粉絲頁。
積木展、樂園 免費入場
苗北藝文中心於地下一樓展覽室，展出「藝童遊樂趣」夢幻積木展，展出小朋友喜愛的樂高積木作品，分中世紀、超級英雄、星際大戰科幻區、電影動漫主題曲、建築區等五大主題區塊，作品由樂高愛好者拼製而成，四天連假僅三日休館，其餘三天開放免費參觀。
此外，造橋鄉香格里拉樂園歡慶兒童節，連假期間十二歲以下兒童免費入園（須憑身分證明文件），每次需至少一名成人陪同入園。
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