| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 白天降雨趨緩轉乾冷 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞 合歡山一夜白頭！飄起「四月雪」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉迎接兒童節 苗栗12鄉鎮市送好禮

2017-04-01

ㄤ牯童樂繪 邀親子體驗

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕兒童節將屆，苗栗縣有十二個鄉鎮市公所分別致贈實用的文具組、地震防災頭套等，向小朋友賀節。苗北藝文中心與大湖鄉家庭支持服務中心今天也舉辦親子同遊活動；客委會苗栗園區「ㄤ牯童樂繪」於二、三日登場，邀大小朋友們享受一場熱情的客庄童趣饗宴。

後龍鎮公所昨天召開記者會，鎮長朱秋隆宣布贈送鎮內兩千五百名國小及幼兒園學童兒童節禮物，國小學生贈送透明水壺，鼓勵「多喝水」；幼兒園禮物則是彩色筆與環保提袋，希望小朋友多發揮天馬行空的創意。

通霄鎮公所與竹南鎮公所則分別贈送小朋友手枕；頭份市公所贈送地震防災頭套，讓學童從小就了解如何防災；造橋鄉公所贈送實用摺疊椅；三灣鄉公所則是選擇文具組；南庄鄉公所贈送斜後背包。

頭屋鄉公所贈送國小及幼兒園學童，每人一組水彩、筆組；大湖鄉公所贈送多功能鉛筆盒；泰安鄉公所贈送後背包；獅潭鄉公所贈送午睡趴枕；卓蘭鎮公所則贈送國小學童跳棋、幼兒園學童粉蠟筆。

大湖闖關活動 就在今天

大湖區家庭支持服務中心與國際同濟會台灣總會合作，今天舉辦親子闖關活動，贈送精美小禮物，歡迎親子同樂。

客家委員會客家文化發展中心苗栗客家文化園區，將於二、三日舉辦「ㄤ牯童樂繪」，包含「畫我客庄好」寫生比賽、「漫賞客庄園遊會」、「承蒙好客秀」及「客庄文化手作體驗」，相關訊息可上http://thcc.hakka.gov.tw/，或「苗栗客家文化園區」臉書粉絲頁。

積木展、樂園 免費入場

苗北藝文中心於地下一樓展覽室，展出「藝童遊樂趣」夢幻積木展，展出小朋友喜愛的樂高積木作品，分中世紀、超級英雄、星際大戰科幻區、電影動漫主題曲、建築區等五大主題區塊，作品由樂高愛好者拼製而成，四天連假僅三日休館，其餘三天開放免費參觀。

此外，造橋鄉香格里拉樂園歡慶兒童節，連假期間十二歲以下兒童免費入園（須憑身分證明文件），每次需至少一名成人陪同入園。

廣告
  • 小朋友開心收到兒童節禮物，紛紛拿起畫筆在學校開放的區塊上彩繪。（記者蔡政珉攝）

    小朋友開心收到兒童節禮物，紛紛拿起畫筆在學校開放的區塊上彩繪。（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
準備世大運7賽事 桃市議員促加速

世界大學運動會八月登場，廿二項的競賽種類中，將使用桃園市十五個場館進行射箭、高爾夫、足球、游泳、跆拳道、排球、水球等七項賽事，另提供田徑、柔…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：〈北部〉迎接兒童節 苗栗12鄉鎮市送好禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.