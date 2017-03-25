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〈北部〉在地攝影家義拍 偏校樂拍畢業照

2017-03-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕好幸福！苗栗縣苑裡鎮林森國小，獲得在地攝影師鄭仲棋相挺，免費替畢業學童拍攝畢業照，以往只能靠著老師拿手機和小相機留下畢業回憶的林森學童，首次體驗到專業級的攝影機拍照，還有空拍機出動，在小學階段留下滿滿美好回憶。

林森國小校方表示，學校為偏鄉小校，今年畢業生也只有十人，一直以來都很難委外請業者幫畢業生拍照，製作畢業紀念冊，很感謝鄭中棋義舉，讓學童留下在林森國小最美麗的紀念。學童為了感謝鄭仲棋，更製作小禮物與感謝卡表達謝意。

鄭仲棋說，他希望透過實際行動，幫助偏鄉學童。且林森國小的學童也相當可愛，知有攝影師將前往學校替他們拍照，都興奮萬分，也做足準備，上網找資料學習如何擺姿勢，並且到資源回收場收集牛皮紙，製作標語字版，作為拍照的道具。

另外，鄭仲棋更出動空拍機，拍下學童動態的畫面，加碼送給畢業生們國小階段難得的回憶。

鄭仲棋在大學時代就加入攝影社團，作品曾獲得行政院環保署「綠厝邊」、EYE上馬祖行動攝影等比賽銀獎，以及其他攝影比賽獎項。

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  • 在地攝影家免費出力，林森國小樂拍畢業照。（記者蔡政珉攝）

    在地攝影家免費出力，林森國小樂拍畢業照。（記者蔡政珉攝）

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