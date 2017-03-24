〈北部〉壯圍農會爆賄選 24會員承認收錢

2017-03-24

包括新當選的三巨頭 約談66人

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉農會才完成改選，昨天卻驚爆賄選案件，包括剛當選的理事長林听洲等三巨頭共六十六人被檢調約談到案；有廿四名會員坦承收受每票五千元賄款，投票給特定會員代表；也傳出有理事以一票十萬元向會員代表買票。檢調訊後，曾姓會員代表以五萬元交保，另名曾姓理事候選人十萬元交保，其餘訊後均請回，檢調表示，案情有向上發展可能，全案擴大偵辦。

壯圍農會選舉分為總幹事派與理事長派，總幹事陳玉華與前理事長潘旺樹爆不合；選前，陳玉華爭取連任，結合林听洲挑戰理事長。壯圍農會會員代表四十五人，選舉結果，總幹事派掌握三十席，理事長派則掌握十五席；會員代表再選舉九席理事、三席監事。理事長選舉結果，林听洲以七票比二票打敗潘旺樹，陳玉華則是九票獲得連任，常務監事林登益則是以二比一的票數驚險連任。

會員一票5000元 19人當場繳回

壯圍農會上屆就爆發賄選案，理事長林坤藤、常務監事林听洲、總幹事潘文賢等人都捲入，最後都因此辭職，這次改選也賄聲賄影備受矚目。檢方二月就接獲選舉，兩派人馬疑似以三千元到五千元不等現金，向有投票權的會員賄選買票。

傳有理事一票10萬買票

檢調經佈線追查，宜蘭地檢署昨由主任檢察官沈念祖、檢察官郭欣怡帶隊，動員檢警調近百人，搜索壯圍鄉農會等相關處所共十五個地點，帶回六十幾人進行偵訊，包括新當選的農會三巨頭。據了解，有廿四名會員坦承收受賄款，投票給特定會員代表，有十九人當場繳回款項；更有會員代表坦承，有理事以一票十萬元向會員代表買票，這部分仍待擴大偵辦。理事長林听洲等三巨頭訊後已先行請回，不過，案情有向上發展可能。

曾姓會員代表及曾姓理事候選人交保

據了解，不只當權派，在野派也有賄選情資，參選理事長落選的潘旺樹因人在國外旅遊，未被約談到案，待返國後進一步釐清案情。檢方表示，總幹事派、理事長派人馬都有行賄情資，曾姓理事候選人疑似交付款項予曾姓代表候選人供其行賄會員，訊後十萬元交保，曾姓會員代表則以五萬元交保，由於涉案層級可能涉及兩派人馬與高層，將擴大偵辦。