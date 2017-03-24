〈北部〉苗縣台61線白沙屯通霄段 明年2月通車

2017-03-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌昨天上午視察西濱快速道路台六十一線白沙屯通霄路段工程，目前工程進度已達百分之七十五，維持既有進度，可望於明年二月份通車，建構台灣西部走廊快速路網，並促進濱海鄉鎮繁榮發展。

「西濱快速公路白沙屯南通灣段新建工程」採高架橋方式興建，全長約九點五公里，計畫總經費五十五億元，完工後將設有雙向各兩車道，並在沿途設置白沙屯、新埔、及南通灣等三處交流道，屆時民眾也能利用在新埔交流道開設的五百公尺連絡道，與台一線連接，讓路網更便捷。

工程包括主線及匝道高架橋、路堤、路塹、明挖覆蓋隧道等項目，包括總長約三千四百六十四公尺的主線高架橋，完工還可見到Ｙ型橋墩景觀橋。

中工處西濱工程處表示，工程完工後，串連鄰近後龍、苑裡鎮的交通，讓彼此距離更近，促進區域間發展，且與既有台一線與福爾摩沙高速公路互補。

徐耀昌表示，他擔任立委時四處奔走爭取，如今樂見即將完工；另斥資三億三千多萬元的拱天宮聯絡道路工程，預計將於年底完工，通霄地區兩項重要交通工程，將提供地方及白沙屯拱天宮廣大信眾便利交通。