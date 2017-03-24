〈北部〉前瞻提案花東鐵路全面雙軌 改善交通
2017-03-24
〔記者王錦義、游太郎／花蓮報導〕行政院推出前瞻基礎建設計畫，花蓮縣在鐵路部分建議，納入花東鐵路雙軌計畫及票務系統更新，希望改善花東間鐵路運輸及北迴線一票難求問題；公路部分，則希望蘇花公路後續瓶頸路段改善及國道六號（霧社─吉安延伸段）納入。
立委蕭美琴說，花東鐵路有些路段已經雙軌，但仍有一百多公里是單軌運行，去年發生出軌意外造成交通中斷，雙軌化有其需要，雙軌電氣化合計四百多億元，計畫將現有花蓮站到南迴線知本站間單軌路線約一百多公里進行雙軌化，目標一○七年底完成綜合規劃、一百一十五年六月全線完工，屆時不僅可改善花東人旅運需求，也能帶動區域經濟，縮短旅客旅行時間。
蕭美琴說，台鐵電務智慧化提升計畫、票務系統整合再造計畫與花蓮有關，火車票一票難求一直是花東居民心中的痛，提出「鐵路票務系統整合再造計畫」，希望改善目前台鐵老舊票務系統。
立委徐榛蔚說，將要求把蘇花公路後續瓶頸路段改善，及國道六號（霧社─吉安延伸段）一併納入，用挹注資源的方式來克服期程與技術上的問題，這樣才能縮短區域發展的城鄉差距。
徐榛蔚指出，早於民國七十五年時，中央就已預知東西部交通的需求，開始有國道六號興建計畫，但迄今卅年過去了，只有霧峰埔里段完工，至於花蓮和南投鄉親引頸盼望的霧社到吉安延伸段卻仍舊遙遙無期，雖然一○一年時，兩縣再次向中央提出關於國六打通山區隧道的興建要求，一○四年蔡英文競選總統時，也列為政見，但現在交通部一下子說尚未放棄興建，一會兒又說無法克服技術上的問題，將要求提出前瞻性的規劃。
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