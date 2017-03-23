〈北部〉太平山蹦蹦車復活 明年重出江湖

2017-03-23

被視為珍貴林業文化資產 決定修建

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，遭連續颱風摧殘，民國一○一年八月起停駛，因災情慘重，差點走入歷史，所幸被視為珍貴林業文化資產，復建工程才撥雲見日，林務局羅東林管處持續編列經費搶修，預計明年四月重出江湖。

蹦蹦車是昔日太平山伐木時期運材機具，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，太平山結束伐木事業後轉型為森林遊樂區，羅東林管處七十四年修復三公里長的蹦蹦車茂興線，八十年載客營運，與翠峰湖、鳩之澤溫泉，並列太平山三大遊憩熱點。

「還要搶修嗎？」一○一年八月的蘇拉颱風，造成蹦蹦車站塌陷、軌道邊坡崩塌、路基掏空，羅東林管處投入七千三百萬元修建，原本預定去年四月復駛，不料，一○四年八、九月，蘇迪勒、杜鵑颱風帶來新災情，有多處軌道邊坡崩塌、路基和橋樑掏空，是否再搶修，羅東林管處曾陷入兩難。

工程技術解決 預定明年四月復駛

林管處之後邀請專家學者會勘評估，多數專家認為，蹦蹦車是台灣重要林業文化資產，為太平山營造龐大經濟效益，帶動附近地區生態旅遊風氣，考量現有工程技術已能解決沿線災情，林務局拍板加以保留，另籌五千六百萬元啟動第二階段搶修工程，預定明年二月完工，四月復駛。

羅東林管處說，受極端天候影響，海拔兩千公尺的太平山屢屢受災，蘇拉颱風後，林管處辦理地層滑動防災補強，經過監測已經見效，去年通過梅姬颱風考驗，應可降低蹦蹦車災害發生率。

太平山蹦蹦車遭遇重災害停駛，許多遊客直呼可惜，太平山臉書粉絲專頁上的留言，有半數網友詢問蹦蹦車何時復駛？羅東林管處說，修復工程若順利完成，蹦蹦可望在停駛近五年後重新啟動。