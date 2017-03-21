| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆

2017-03-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長安西路一處都更案，建商欣偉傑建設三日趁不同意戶張姓屋主去參加協調會時拆除房屋，導致房屋傾斜。雙方昨於北市府召開第二次都更審議專案會議，會中多數委員認為建築確實有公安疑慮，因此建議在台北市結構技師公會完成保全證據程序後就依法拆除，但都發局長林洲民認為，涉及公共安全「能夠快就不要慢」，要求張姓屋主今天前將屋內財產搬移，房屋拆除。

張姓屋主委任律師蔡志揚受訪表示，因為檢察官今天上午將到場執行偵查，他與張姓屋主將到場配合保全證據。但他指出，保全證據除記錄物品毀損外，後續還有台北市結構技師公會負責的建物損害鑑定，主張全部完成後再討論拆除。

蔡志揚說，市府僅對偷拆行為言詞譴責及依「建築法」開罰九萬元，後續交給人民自己打民、刑事訴訟，根本無法遏止這種行為。

屋主：強制執行就提行政救濟

蔡志揚與張姓屋主表示，若市府勒令建商停工，靜待司法解決，他們願意考慮有條件配合拆除，若連保全證據都不願等，將提出行政救濟。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆東岸停車場 市長促6月試營運

基隆市使用率最高的東岸停車場，去年底封閉進行一、二樓商場改建工程，市長林右昌昨天視察改建進度，希望商場六月初試營運，成為市區重要商業中心，提…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈台北都會〉長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.