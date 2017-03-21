〈台北都會〉長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆

2017-03-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長安西路一處都更案，建商欣偉傑建設三日趁不同意戶張姓屋主去參加協調會時拆除房屋，導致房屋傾斜。雙方昨於北市府召開第二次都更審議專案會議，會中多數委員認為建築確實有公安疑慮，因此建議在台北市結構技師公會完成保全證據程序後就依法拆除，但都發局長林洲民認為，涉及公共安全「能夠快就不要慢」，要求張姓屋主今天前將屋內財產搬移，房屋拆除。

張姓屋主委任律師蔡志揚受訪表示，因為檢察官今天上午將到場執行偵查，他與張姓屋主將到場配合保全證據。但他指出，保全證據除記錄物品毀損外，後續還有台北市結構技師公會負責的建物損害鑑定，主張全部完成後再討論拆除。

蔡志揚說，市府僅對偷拆行為言詞譴責及依「建築法」開罰九萬元，後續交給人民自己打民、刑事訴訟，根本無法遏止這種行為。

屋主：強制執行就提行政救濟

蔡志揚與張姓屋主表示，若市府勒令建商停工，靜待司法解決，他們願意考慮有條件配合拆除，若連保全證據都不願等，將提出行政救濟。