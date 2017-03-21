〈北部〉位處海岸 竹南、後龍掩埋場依法應移

2017-03-21

公所︰經費地方無法負擔

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南、後龍兩鎮的垃圾掩埋場所在地，為「海岸區域」，依「海岸管理法」納入整體海岸管理計畫檢討，必要時應編列預算逐年移除或採行其他改善措施，以維護海岸環境品質。但兩公所表示，移除經費，非地方能負擔，且另覓場址談何容易，實際難以執行；縣府環保局則認為，海岸管理法為新法，若此兩掩埋場需移除，將會尋求環保署協助。

「海岸管理法」第七條明定九項海岸地區規劃管理原則，第五項明敘「海岸地區應避免新建廢棄物掩埋場，原有場址應納入整體海岸管理計畫檢討，必要時應編列預算逐年移除或採行其他改善措施，以維護公共安全與海岸環境品質。」

另覓場址恐引發抗爭

竹南、後龍兩鎮的垃圾掩埋場，位處中港溪出海口，都屬海岸地區。竹南鎮公所清潔隊長楊清良說，垃圾掩埋場若要移除，經費龐大，非地方能負擔，得仰賴上級協助，且現今要蓋垃圾掩埋場談何容易，另覓興建，勢必引發抗爭。

後龍鎮公所主任秘書林澄清也說，鎮內掩埋場與竹南鎮面臨相同問題，趨近飽和、也找不到土地。

環保局秘書潘志明說，海岸管理法為新法，尚未接獲環保署相關因應作為指示，若需編列預算逐年移除，相信不單苗縣有此問題，將會尋求環保署協助。

潘志明說，苗栗縣垃圾焚化場設立後，各鄉鎮市的家戶垃圾都進焚化爐，不再進掩埋場，目前僅各公所清淤污泥等少量不可燃廢棄物進場。若竹南、後龍兩掩埋場真需移除，環保局會採「區域控管」，鄉鎮間支應。