〈北部〉垃圾山堆竹東水源區 民代陳情監委

2017-03-21

事態嚴重 監委允諾請縣府研議對策

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕監察委員方萬富、江蒼明昨天到新竹縣尖石鄉公所巡察，綠黨縣議員周江杰等人憂心，位在頭前溪水源水質水量保護區的竹東鎮垃圾掩埋場，堆了三千多公噸的垃圾山，萬一下大雨恐滲出污水，影響大新竹地區的飲用水安全，跨轄跑來尖石向監委陳情，希望儘快想辦法處理。兩名監委認為事態嚴重，允諾將與縣府進一步討論，監督其研議對策。

山下住戶、養禽場業者憂心忡忡

周江杰、竹東鎮五豐里長邱文郎和養雞場業者，昨早齊向監委陳情。周江杰表示，去年七月開始，竹東鎮垃圾掩埋場開始堆置垃圾；但依規定，水質水源水量保護區不能堆置垃圾，現在卻有三千兩百公噸垃圾，垃圾山下的沙坑溪為頭前溪的支流。

周江杰表示，掩埋場雖有施作阻水截流溝回收污水，但四月開始進入汛期，若降雨量大，恐難以阻擋，讓位在垃圾山下的住戶和養禽場業者憂心忡忡，對於整個大新竹地區的飲用水，更可能有污染之虞！

周江杰說，竹東鎮每日約三十六公噸垃圾，但環保局卻未給足夠的焚化量，導致九個月來垃圾日積月累的堆置；十五日起雖可外運，但只能清運每日垃圾量，根本不足以消化原堆置量。

賴姓業者說，竹東掩埋場下方有兩家養禽場，合計飼養一萬多隻雞鴨；目前全台禽流感肆虐，垃圾山卻沒有防塵網，蚊蠅孳生，夏天進入霍亂的流行期，萬一爆發疫情，後果恐不堪設想。

環局︰積極爭取他縣市支援焚化

環保局副局長羅仕臣表示，由於全縣可外運焚化的總量受限，只得暫置在竹北新豐共用以及竹東兩處垃圾掩埋場，這對於位在水源保護區的竹東，確實不妥，但也是不得已的暫時做法；事實上，竹東每日垃圾量不只三十六公噸，且分類回收做得不理想。

羅仕臣說，由於苗栗回運底渣再利用的量未符合要求，原六十公噸被迫暫停；但經縣府努力，再度提供每日六十公噸的焚化量，其中分配給竹東一週四天、每天六十公噸。另縣府也正積極拜訪其他縣市，努力爭取支援。