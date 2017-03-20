〈台北都會〉沼氣發電 林口養豬戶年底到位
全市第一處畜牧場採沼氣發電
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市林口區飼養兩萬餘頭豬隻，占全市總量近三分之一。隨都市發展，常被民眾檢舉臭氣熏天，為改善環境污染問題，市府今年輔導林口養豬業者轉型，共同設置畜牧廢水共同處理中心，並發展沼氣發電，最快今年底建置完成，預估年發電二百八十萬度，為全市第一處畜牧業設置沼氣發電案例，但有業者反映成本太高，盼爭取公部門加碼補助。
副市長葉惠青指出，林口如同新北市縮影，有高樓林立的都會區，也有偏遠山區和海邊，當地養豬業者存在數十年，近年豬場濃厚味道飄散到人口密集社區，引發不少民怨，以往業者把處理過的污水排放到溪裡，更對環境生態造成負擔。
葉惠青表示，市府提出「治標」、「治本」方法，「治標」是實施總量管制，飼養頭數不得再增加，環保局定期派員稽查，檢視放流口的水是否達到排放標準，並研議提高標準；「治本」是輔導業者建置廢水共同處理中心，將事業廢棄物轉化為再生能源，設置沼氣發電系統，研究在屋頂加裝太陽能板可行性，長遠規劃打造綠能生態園區，扭轉民眾對畜牧業刻板印象。
全市畜牧場190場 林口有29場
農業局農牧經營管理科股長游富鈴說，全市登記畜牧場共一百九十場，飼養總數約七萬頭，林口溪及瑞樹坑溪流域列管合法養豬場二十九場，總計飼養兩萬餘頭，經中央畜產會評估，以糞尿集中處理發展沼氣發電較具效益，處理後水體可做為澆灌使用，剩餘固體當作肥料，降低排入溪流量。
游富鈴表示，中央畜產會「沼氣發電推動小組」會同新北市養豬協會，規劃在瑞樹坑溪流域一處養豬場設置廢水共同處理中心，二十九家廢棄物集中處理，若以兩萬頭規模估算，每年可發電二百八十萬度，可供應九千二百四十戶家庭一個月用電量，業者以每度五元價格賣給台電，年收入達一千四百萬元，市府將協助向中央申請補助，最高每場補助五千五百萬元，確認設置地點後，協助申請容許使用與建築執照，目標今年底完成。
新北養豬協會：盼政府補助加碼
新北市養豬協會理事長李當期表示，多數業者認同傳統畜牧業轉型，朝環保綠能發展，但中央或市府要求一步到位、年底前完工，恐操之過急，雖然選址大致底定，仍需要和地方協調，取得共識才能施作；此外，設備建置完成須耗資一億多元，中央僅補助一半，剩餘經費有賴業者籌措，未來所有廢棄物用槽車運送集中處理，每頭豬飼養成本一年多花費一千元，負擔沉重，希望公部門加碼補助。
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