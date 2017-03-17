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〈北部〉不限年齡 桃園長照2.0服務人口倍增

2017-03-17

失能者皆可申請喘息服務

〔記者邱奕統、陳昀／桃園報導〕長照二．○上路，今年起，長照服務不再限定長者使用，任何年齡的失能身心障礙者都能申請喘息服務，服務人口也從「長照一．○」的兩萬○八七一人，增至五萬二四六七人。市府衛生局昨表示，有長照需求且符合申請資格之民眾都可提出申請，長照專線：412-8080。

長照一．○指的是行政院在二○○七年核定的長照十年計畫，長照二．○為新版長照十年計畫，差別在於前者服務對象以長者為主，包含六十五歲以上老人、五十五歲以上山地原住民、五十歲以上身心障礙者，以及失能獨居老人；提供的服務有居家服務、日間照顧、家庭托顧等照顧服務，與交通接送、餐飲服務、輔具及居家無障礙環境改善、居家護理、居家及社區復健、喘息服務、長期照顧機構服務等八項；費用部分，一般民眾須自付三成、中低弱勢戶自付一成、低收弱勢戶免費。

共提供失智症照顧等17項

長照二．○除了一．○的服務對象，增納四十九歲以下的失能身障者，五十歲以上失智患者、五十五至六十四歲的失能平地原住民、六十五歲以上的衰弱老人；除一．○的八項服務外，另增失智症照顧服務、原住民族地區整合性服務、小規模多機能服務、家庭照顧者支持服務、社區整體照顧模式、社區預防性照顧、預防失能或延緩失能與失智之服務、銜接出院準備服務、居家醫療等，共有十七項服務。

長照二．○以建構社區整體照護體系為主，由長照中心評估個案，將長照機構分成Ａ級社區整合服務中心、Ｂ級複合型日間服務中心、Ｃ級的巷弄長照站等三級，並提供交通接送服務。衛生局表示，Ａ級整合服務中心在網絡中扮演整合的角色，以串起Ｂ、Ｃ長照機構；目前桃園市十三區中雖有八區設置日照中心，但僅楊梅區有符合Ａ級的長照機構，將積極尋找合適地點建置，今年桃園區也可望成立，預計最快兩年內可將各區整個網絡建置完成，在此之前，相關服務不會受到影響。

桃園市內具有「長照一．○」服務需求者，約佔全市老年人口十％，「長照二．○」計畫上路後，因服務項目增加，服務範圍擴大，有服務需求者將增至五萬二四六七人，市長鄭文燦也要求衛生局與各單位合力推動，讓過程更完備。

擬用學校、軍營閒置空間

鄭文燦表示，衛生局、衛生所及各長照機構應形成資源整合與服務體系共識，社會局需適當增加長照機構密度，如日照中心設置缺乏適當場地者，也能考慮委託民間經營；教育局則協調郊區或偏鄉學校，利用學校閒置空間規劃長照中心，增加閒置空間使用率，另未來社會住宅也須預留日照中心空間。

他說，桃園市內軍區多，也將與軍方協調，尋覓閒置軍營撥用引入長照設施，以「健康園區」的概念，納入日照中心、居家服務等，讓長者在園區中獲得較大活動空間。

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  • 長照2.0上路，今年起，長照服務不再限定長者使用，任何年齡的失能身心障礙者都能申請喘息服務。市府衛生局昨表示，有長照需求且符合申請資格之民眾都可提出申請。（記者陳昀攝）

    長照2.0上路，今年起，長照服務不再限定長者使用，任何年齡的失能身心障礙者都能申請喘息服務。市府衛生局昨表示，有長照需求且符合申請資格之民眾都可提出申請。（記者陳昀攝）

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