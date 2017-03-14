〈南部〉澎湖憲兵隊遺址開放 添觀光景點
2017-03-14
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖歷史建築的日治憲兵隊廳舍，由文化局進行整建，正式對外亮相，成為今夏澎湖觀光景點，加上鄰近天后宮、順承門、篤行十村等古蹟遺址，未來金龍頭營區也將開放，串連成馬公市區觀光動線。
澎湖開台天后宮西鄰的澎湖憲兵隊遺址，原址在清朝於康熙二十三年（一六八四年）將台灣澎湖收入版圖後，曾被闢為澎湖水師協鎮（副將）署，清法澎湖之役後改以總兵駐防澎湖，協鎮署因此在光緒十五年（一八八九年）被改為通判衙門；日治之後通判衙門被改為澎湖島憲兵分隊隊址。民國三十四年國軍接收後，先撥交澎湖防衛司令部運輸組使用，到民國四十七年為因應「八二三」金門砲戰的新局勢，改組為馬公港口指揮部。
民國四十七年金門砲戰爆發之後，軍方不但將運輸組改編為港口指揮部，也增建了餐廳及Ｌ形大廳後面的地下戰堡，來增加支援金門前線的運補功能；而營區北側的土丘則因為劃交給空軍防砲部隊接管，而增建了防空砲座等設施。
民國八十九年，澎湖縣政府將港指部營區及其北側土丘一併變更地目為「社教用地」，兩年後又將港指部登錄為歷史建築；到民國九十三年，軍方將港指部及其北側土丘移交給縣政府，以便進行歷史建築保存、再利用的整體規劃。
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