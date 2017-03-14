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〈北部〉保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起

2017-03-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一隻保育類猛禽黑翅鳶，前天傍晚被苗栗市江姓農民發現落難灌溉溝渠；江姓農民將黑翅鳶救起後，昨天送往縣府農業處，初步查看並無明顯外傷，將觀察一陣子後野放。

江姓農民說，前天傍晚巡田水時，在農灌溝渠內，發現一隻形體如鴿子大小般的猛禽；這隻猛禽見人靠近，就發出「嘎、嘎」的示警聲，但沒有飛走，江姓農民擔心牠受傷，把牠抓回，昨天早上送往縣府農業處自然生態保育科。

保育科人員表示，這隻猛禽為黑翅鳶，尚屬亞成鳥，因腳上繫有腳繩，研判曾經人飼養，初步查看黑翅鳶沒有受傷，可能是經人飼養，消磨了飛行意念，將觀察一陣子後野放。

苗栗縣多山，常有猛禽類出沒，苗縣府農業處自然生態保育科常接獲猛禽落難救援案例，今年已處理四起大冠鷲通報案例，三隻成功野放，還有一隻因受傷尚在收容中。

保育科人員表示，發現猛禽落難，若民眾敢靠近，可以外套或毛巾，先將猛禽全身覆蓋，再順羽翼生長方向，將牠抓起，但要注意利爪，建議使用留有氣孔的紙箱讓牠保溫靜置，不要放入一般鐵絲結構之犬籠，以免羽毛磨損或是因翅膀伸出縫隙而折斷，再通知縣府1999專線處理。

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  • 落難的黑翅鳶雖是保育類猛禽，但模樣相當可愛。（記者彭健禮攝）

    落難的黑翅鳶雖是保育類猛禽，但模樣相當可愛。（記者彭健禮攝）

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