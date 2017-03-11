〈北部〉礁溪市區自來水管 全面更新

2017-03-11

預計明年春節前完工

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台灣自來水公司八區管理處斥資五千三百萬元，改善礁溪鄉中山路、大忠路及德陽路等市區道路底下，約七點六公里長的自來水管，有兩千七百五十一戶受惠；礁溪鄉長林錫忠說，這些水管已三十年沒有更新，有漏水與水質降低問題，急需更換。水公司表示，汰換工程已動工，預計明年春節前完成。

礁溪鄉中山路一、二段、德陽路、仁愛路、大忠路、奇峰街、信義路、和平路及育才路等市區道路自來水管線，因老舊常發生破損漏水的問題，自來水公司頻繁施工搶修，道路施工也影響車輛通行；造成自來水用戶與用路人很大困擾與不便，水公司決定編列五千三百萬元經費，全面更新。

鄉長林錫忠說，自來水管線三十年沒更新，常損壞漏水造成用戶不便，管線鏽蝕也嚴重影響水質，鄉公所積極向水公司爭取汰換，得來不易，汰換過程難免造成鄉親生活不便，懇請諒解與配合。

水公司八區管理處副處長李慶興表示，新換的水管不易鏽蝕，預估可使用四、五十年，更換總長度約七點六公里，工期約三百六十天，預計明年農曆年前完成。