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〈中部〉台中火力電廠首座室內煤倉 2021年落成

2017-03-11

立委視察 關切減少空污計畫

〔記者陳建志／台中報導〕時代力量立委徐永明、洪慈庸關心台中空污問題，十日前往台中火力發電廠了解室內煤倉規劃進度，並視察機組歲修情形，廠方透露第一座室內煤倉預計二○二一年能興建完成，第二座則在二○二四年落成，預計可容納一一五萬噸生煤，更表示昨天上午十點到下午五點，因應空氣品質不良配合降載，會朝燃煤電廠看不到煤、煙囪看不到煙方向努力。

時代力量台中黨部主委徐永明與立委洪慈庸，昨天前往台中火力發電廠，視察正在歲修的六號機組與室內煤倉預定地，關心電廠在減少空污的規劃。徐永明表示，燃氣機組的設立是中火改變的契機，相信這不但是民眾的期望，也會得到立法院支持，希望電廠未來能主動反應空氣品質，並將測站數據在電廠內部呈現。

洪慈庸則表示，過去兩個會期，持續在立院衛環委員會關心空污問題，很高興看到經過一年協調，台中電廠和市府針對降載已有很順暢的溝通機制，也希望能加快室內煤倉和燃氣機組設立的時程，將會要求環保署全力協助。

台中電廠表示，昨天因應中部地區空氣品質不良，電廠在上午十點到下午五點配合降載，強調只要不影響供電安全就會配合降載，未來也會在較常出現空氣品質不良的冬季，安排機組歲修。

台中電廠並表示，室內煤倉計畫已經通過環評大會，預計第一座二○二一年就能興建完成，第二座則在二○二四年落成，預計可容納一一五萬噸生煤，強調有誠意與決心改善空氣品質不良的問題。

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  • 時代力量立委徐永明、洪慈庸昨天前往火力電廠關心空污改善狀況。（記者陳建志攝）

    時代力量立委徐永明、洪慈庸昨天前往火力電廠關心空污改善狀況。（記者陳建志攝）

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台中火力電廠首座室內煤倉 2021年落成

立委視察 關切減少空污計畫時代力量立委徐永明、洪慈庸關心台中空污問題，十日前往台中火力發電廠了解室內煤倉規劃進度，並視察機組歲修情形，廠方透…

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