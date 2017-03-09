〈台北都會〉形象加分 悠遊卡捐收益助弱勢
2017-03-09
〔記者陳紜甄／台北報導〕今年是悠遊卡轉型年，悠遊卡公司董事長林向愷認為，悠遊卡沒有財團背景，形象正面且公正，因此，今年積極與世界展望會、喜憨兒基金會、伊甸基金會與台北市行無礙資源推廣協會等多家基金會合作，從「公益」角度拉近與民眾的距離，民眾購買悠遊卡所得就會捐款予基金會協助弱勢。此外，悠遊卡公司也投注資源扶植獨立樂團、電子音樂、世大運等文化體育活動。
悠遊卡公司於二○○○年成立，公股約佔四成，台北市政府是最大股東。日前，悠遊卡公司響應台灣世界展望會《終止兒童受暴》行動，與展望會合作推出「終止兒童受暴公益認同悠遊卡」兩萬張，悠遊卡公司將提撥本卡販售所得六十％及本卡每筆消費金額千分之五，捐助台灣世界展望會《終止兒童受暴》行動。
此外，悠遊卡公司與伊甸基金會攜手合作「悠遊伊起擁抱愛」支持長者服務計畫，贊助二千五百套「永不放棄悠遊卡」，一套兩張，共五千張，致贈伊甸基金會做為募款使用，透過悠遊卡號召民眾投入善心，支持伊甸「長者服務計畫」，讓更多人關注長者照顧議題，也獲得大眾響應支持。
林向愷說，悠遊卡除提供持卡人便利的使用環境，也希望讓持卡人與悠遊卡成為一個有機的生命共同體，藉由悠遊卡公益活動串起社會正面力量，號召更多民眾與企業做公益。
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