| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉形象加分 悠遊卡捐收益助弱勢

2017-03-09

〔記者陳紜甄／台北報導〕今年是悠遊卡轉型年，悠遊卡公司董事長林向愷認為，悠遊卡沒有財團背景，形象正面且公正，因此，今年積極與世界展望會、喜憨兒基金會、伊甸基金會與台北市行無礙資源推廣協會等多家基金會合作，從「公益」角度拉近與民眾的距離，民眾購買悠遊卡所得就會捐款予基金會協助弱勢。此外，悠遊卡公司也投注資源扶植獨立樂團、電子音樂、世大運等文化體育活動。

悠遊卡公司於二○○○年成立，公股約佔四成，台北市政府是最大股東。日前，悠遊卡公司響應台灣世界展望會《終止兒童受暴》行動，與展望會合作推出「終止兒童受暴公益認同悠遊卡」兩萬張，悠遊卡公司將提撥本卡販售所得六十％及本卡每筆消費金額千分之五，捐助台灣世界展望會《終止兒童受暴》行動。

此外，悠遊卡公司與伊甸基金會攜手合作「悠遊伊起擁抱愛」支持長者服務計畫，贊助二千五百套「永不放棄悠遊卡」，一套兩張，共五千張，致贈伊甸基金會做為募款使用，透過悠遊卡號召民眾投入善心，支持伊甸「長者服務計畫」，讓更多人關注長者照顧議題，也獲得大眾響應支持。

林向愷說，悠遊卡除提供持卡人便利的使用環境，也希望讓持卡人與悠遊卡成為一個有機的生命共同體，藉由悠遊卡公益活動串起社會正面力量，號召更多民眾與企業做公益。

廣告
  • 面對多卡通競爭，悠遊卡公司改變行銷策略走上街頭拚公益，同時扶植電子音樂、嘻哈舞蹈等文化活動，並協助推動世大運。（悠遊卡公司提供）

    面對多卡通競爭，悠遊卡公司改變行銷策略走上街頭拚公益，同時扶植電子音樂、嘻哈舞蹈等文化活動，並協助推動世大運。（悠遊卡公司提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆千人以上大型活動 未來須報備

議會昨天審議通過民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈台北都會〉形象加分 悠遊卡捐收益助弱勢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.