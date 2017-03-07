〈中部〉愛餡專案 賣水餃捐家扶助學

2017-03-07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕賣水餃捐家扶助學，晁陽綠能園區推「愛餡專案」，昨天董事長邱信富將賣出「菇貓水餃」提撥的十％共計卅三萬元送到雲林家扶中心，還和受助家庭及社工、志工分享健康又好吃的「龜毛」水餃。

雲林家扶本週末頒發經濟弱勢學生助學金，邱信富特地捐贈半年來晁陽園區賣出菇貓水餃提撥十％，還進用三名受助家庭家長在晁陽工作，可就近照顧家庭與孩子，家扶主委陳燦勳、委員李美惠代表受理善款後感謝業者支持。

邱信富說，雲林家扶籌募助學不易，這學期要為四百七十名受扶助高中職與大專院校學生發放近五百萬元，特別推出菇貓水餃再提撥十％捐贈為貧生助學金。

昨天邱信富帶來卅三萬元助學金，還帶來園區太陽能、雨水生產的「過貓」、菇類、黑木耳等健康食材，現包一顆顆渾圓飽滿水餃並現煮與大家分享。

雲林家扶六十八歲的素娥阿嬤表示，第一次用過貓包餃子相當新奇；國華爸爸也開心首度體驗包餃子；吃到圓滾滾菇貓水餃時秀春媽媽讚不絕口；因為工作忙沒辦法在家包水餃的李美惠說，以後一定要買這種的。

雲林家扶中心主任廖志文感謝晁陽安心農業的愛餡專案提供助學金，成了家扶孩子的及時雨，歡迎共襄盛舉，助學金專線05-6323200邀善心人士用行動將幸福一棒一棒傳下去。