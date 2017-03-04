〈南部〉台糖花7億 打造綠能養豬場
2017-03-04
〔記者李立法／屏東報導〕因為臭味及排污長期困擾農業生物科技園區廠商及居民的台糖東海豐農場，今年預計投入七億元改建為首座零廢氣綠能養豬場，場內一萬二千頭肉豬將陸續遷養，以利施工，農科表示，可望紓解該養豬場與地方的緊張關係，創造環保與產業雙贏局面。
緊臨農科園區的台糖東海豐農場，佔地十六公頃，養豬頭數曾達三萬多頭，因臭味及排污問題引發地方不滿，要求遷場及禁養的聲浪高漲，屏東縣府及農委會多次要求台糖提出具體改善措施，以免臭味嚇跑投資廠商。
台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，東海豐農場將採用防疫型「負壓水濂」系統，並規劃沼氣處理中心，除臭兼發電，再利用豬舍屋頂及場區空間建置太陽能發電設備，打造國內首座零廢氣的綠能養豬場，該場一萬二千頭肉豬將從四月起進行遷養，希望能在二年內完工。
農科表示，農科園區即將進行第二期擴園計劃，與園區接壤的養豬場，若不儘快解決臭味以及排污問題，恐不利招商，為了協助解決國內養豬產業排污問題，園區生技業者開發出新的飼料配方，透過可有效降低豬排泄物的臭味，未來樂見園區業者台糖養豬場合作，共創雙贏。
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